Opavští budou hrát o udržení. Víc jsme si nezasloužili, uznal Smola

„Ta prohra nás mrzí o to víc, že podle ostatních výsledků jsme mohli být desátí... Ale my jsme si za dnešek nezasloužili vůbec nic,“ prohlásil opavský útočník Tomáš Smola.

„Sparta prokázala svou kvalitu, ale našim klukům nemohu nic vyčítat,“ řekl opavský trenér Ivan Kopecký. „Byla na nich vidět snaha, jenže soupeř nás do ničeho nepustil. Končili jsme před šestnáctkou. A i když jsme měli nějaké standardky a centry, tak si je sparťané pohlídali.“

Kopecký dodal, že Opavští zažívají složité období i mimo hřiště. Oč jde, ale nechtěl rozebírat. „To zůstane v klubu,“ prohlásil. Zástupci Slezského FC stále řeší změny ve vedení klubu a také jeho budoucnost, stále hledají případného kupce.

Ivan Kopecký je přesvědčený, že hru Opavy narušily i změny v sestavě. Minule proti Baníku si poranil kotník Jakub Janetzký. A proti Spartě už ve třetí minutě musel střídat Bronislav Stáňa. Místo něj nastoupil Jan Schaffartzik.

„Stáňa si už v průběhu rozcvičení natáhl tříselný úpon...,“ řekl kouč. „Říkal ale, že do zápasu jít může, jenže udělal nějaký pohyb a dál hrát nemohl. Nechci mu sahat do svědomí, ale to by se stávat nemělo.“

Jít do zápasu tak brzy, nebylo pro Schaffartzika jednoduché. „Ale musíte být na to připraveni,“ podotkl. „Jenže vůbec k tomu nemělo dojít. Broňa měl před utkáním říct, že to nepůjde, to střídání bylo úplně zbytečné.“

Opavské ve 25. minutě načal svým prvním ligovým gólem ve 131. zápase Matěj Hanousek. Za svou trefu děkoval opavským fotbalistům. „To proto, že když jsem navážel balon, tak jsem jako vždy koukal, komu nahraju. A jelikož domácí dobře bránili, všechny moje spoluhráče obsadili, tak jsem musel vystřelit sám,“ smál se Hanousek. „Ale možná mě Opavští nechávali, protože vědí, jak střílím...“

Opavští ve druhém utkání za sebou ani jednou nevystřelili přímo na branku. „To o tom všem svědčí,“ povzdechl si Tomáš Smola. „Ve druhém poločase jsme deset minut odehráli, jak jsme chtěli, drželi se vpředu, měli odražené balony, ale dostali jsme druhý gól a ten nás složil.“