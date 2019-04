Po Spartě útlum nepřišel, těší Straku. Karviná porazila i Liberec

„Ukázalo se, že kluci mají obrovský charakter,“ pochvaloval si karvinský trenér František Straka. „Všichni si mysleli, že když jsme minule porazili Spartu (3:1), tak přijde útlum, ale ukázalo se, že náš tým má sílu, což mě moc těší.“

Straka upozornil, že Liberec má velice kvalitní tým, který může myslet i na boj o evropské poháry. „O to víc mě těší, že tady máme partu kluků, která maká a přibližujeme se cíli. To vítězství nás ale stálo hrozně moc sil,“ uvedl kouč.

Navíc když prohrávali. „V tu chvíli se mi po těch úspěšných zápasech honilo hlavou, co se děje,“ přiznal karvinský útočník Dávid Guba, který vyrovnával na 1:1. „Ale věděl jsem, že když dáme gól, tak i Liberec znejistí. My jsme měli tlak, oni nám z ojedinělé šance z brejku dali gól. Možná jsme neměli tolik vyložených šancí jako v minulých zápasech, ale věřili jsme si až do konce a chválabohu jsme to zvládli.“

Karvinští mají před poslední Duklou náskok devíti bodů. Před nadstavbou mohou pomýšlet i na to, že se vyhnou baráži, která čeká týmy na 15. a 14. místě. „Nikdy však nevíme, co se stane,“ řekl Dávid Guba. „Ale když budeme mít kousek štěstí, můžeme se mimo barážové příčky dostat. Půjdeme za tím. Víme, že vše záleží jen na nás.“