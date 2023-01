Jablonec přišel o stopera Martince a čeká ho náročný start jara

Chci pomoct Jablonci a pak zpátky do Belgie Naskočit znovu do zápasového rytmu, pomoct fotbalistům Jablonce ke klidné záchraně v první lize a po sezoně zase zpátky do Belgie. To jsou plány Jana Krále, zatím jediné zimní posily severočeského klubu. Urostlý stoper přichází na půlroční hostování z belgického prvoligového celku KAS Eupen. „Dá se říct, že se vracím do rodného kraje, bydlet budu doma v Novém Boru a do Jablonce dojíždět. Je to kousek,“ uvedl 23letý a 193 centimetrů vysoký obránce. Král debutoval v české nejvyšší soutěži v dresu Mladé Boleslavi, v loňské sezoně pomohl Hradci Králové k senzačnímu 6. místu v první lize a sáhl po něm Eupen. V belgické lize se mu zpočátku dařilo, hrál pravidelně, ale klubu se přestalo dařit. „Moje situace se pak změnila příchodem nového trenéra, bylo mi řečeno, že bych se ani nemusel dostávat do nominace na zápas, tak jsem byl po domluvě s ním a s vedením puštěný na hostování,“ popsal. „V Eupenu to ale neberu jako uzavřenou věc. Teď potřebuju půl roku hrát, chci pomoct Jablonci a pak se tam zase vrátit. Belgická liga je kvalitní a hrozně zajímavá.“ Ladislav Almási z Baníku Ostrava (vlevo) v souboji s Janem Králem z Hradce Králové. V jabloneckém dresu si odbyl úspěšnou premiéru na soustředění ve Španělsku, kde v generálce na jaro odehrál celý zápas a jeho nový tým porazil maďarský celek Puskás Akadémia 1:0. Král nastoupil ve dvojici s Martincem, s nímž měl vytvořit pevné jádro defenzivy Jablonce, ale jeho parťák se včera na tréninku zranil a bude asi dlouho chybět. „Známe se, byli jsme spolu půl roku v Hradci, jeho zranění asi bude pro tým problém, ale myslím si, že tady je dost kvalitních hráčů na to, aby ho zastoupili,“ míní Jan Král. V Jablonci ho na jaře čeká těžký boj o záchranu, ale obavy z toho nemá. „Naši ligu mám nasledovanou, v Belgii jsem na to měl dost času, takže nějaké zápasy Jablonce jsem také viděl. A už za tu dobu, co tu jsem, musím říct, že kádr má sílu a rozhodně nepatří tam, kde teď v tabulce je.“ Král má před sebou ostrý ligový start jara - nedělní zápas na stadionu favorizované Slavie. „Nechci se mýlit, ale možná je lepší dostat Slavii takhle hned na začátku, než když už bude rozjetá. Určitě nás ale čeká hodně složitý zápas,“ tuší jablonecká posila.