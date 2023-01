Obránce Král se vrací z Belgie do české ligy, na jaře pomůže Jablonci

Loni v létě v tichosti přestoupil do belgické ligy, po půl roce se fotbalista Jan Král vrací do Česka. Třiadvacetiletý obránce po působení v Eupenu odchází do Jablonce, na severu Čech bude hostovat do konce sezony. Čtrnáctý tým prvoligové tabulky o tom informoval na klubovém webu.