Z Barcelony na Sigmu. Olomoučtí Viktoriáni se vrací na skok domů

Také z tváří dalších dvou vyslanců vyhlášené olomoucké akademie Lukáše Kalvacha a Václava Jemelky lze vyčíst nadšení, jež se v očích promítne, když si plníte sen.

Ani porážka 1:5 ho nekazí.

Radost ze tří odchovanců Sigmy v nejprestižnější fotbalové soutěži planety měl jistě i technický ředitel FAČR Zdeněk Psotka. Když v roce 2008 přicházel od olomouckého dorostu trénovat ligové áčko, prohlásil, že si přeje, aby Sigma vychovávala hráče pro evropský fotbal.

Přímé přestupy do ciziny jsou sice stále větší výjimkou, ale i trojka sigmáků v Plzni dělá olomoucké škole dobrou reklamu. Jako první z nich před čtyřmi lety na západ Čech přestoupil vytáhlý Chorý, jehož soupeři nesnáší pro důraznou hru, moc oblíbený není ani mezi fanoušky v lize, ale ti plzeňští a především jeho spoluhráči i trenéři oceňují, kolik toho pro tým odvede, rozdá i schytá.

Rok a půl po něm po známé trase, kterou si vyzkoušeli také sigmáci Hořava, Pospíšil, Falta či sportovní ředitel Psotka, vyrazil do Plzně také Kalvach, rovněž jako Chorý ročník 1995.

Lepší defenzivní záložník v lize zřejmě neběhá. Ostatně pro mnohé experty je s podivem, že ještě setrvává v Česku a na rozdíl od kumpánů Chorého s Jemelkou, kteří si vyzkoušeli na hostování belgickou soutěž, na zahraniční štaci čeká.

Menší dynamiku nahrazuje vysokou herní inteligencí, rozehrávkou, diagonálními krosy i nadýchanými centry.

Jako zatím poslední posila z Androva stadionu dorazil do Štruncových sadů za více než dvacet milionů korun reprezentační stoper Jemelka, také devadesát pětka. V Plzni je měsíc, okamžitě se zabydlel v sestavě, přispěl k postupu do Ligy mistrů a na Barceloně ve středu krásným centrem přihrával na jedinou trefu týmu Sýkorovi.

Ousmane Dembélé (vpravo) a Václav Jemelka (vlevo) během utkání Barcelony s Plzní v úvodu Ligy mistrů.

To bylo slávy i v rodném Uničově.

„Venca se hned stal v Plzni lídrem,“ ocenil bývalého svěřence trenér Sigmy Václav Jílek.

Teď dumá, jak své někdejší opory překonat. Na skok se exolomoucká trojice vrací na rodnou Hanou, aby v sobotu v 16 hodin v 8. kole ligy obrala „svou“ Sigmu o body. I když Olomouc nerozjela sezonu dobře a vyhrála dosud jen dvakrát, nečeká úřadující šampiony snadný úkol.

Přepnout z Barcelony na Sigmu

Už jen přepnutí z katalánského zážitku na domácí soutěž bývá ošidné. Sigmáci se zvedají; poslední dva zápasy proti Liberci a Pardubicím odehráli slušně a posbírali čtyři body.

„Sigma chce hrát fotbal. Pokouší se hrát kombinačně. Někdy se jí to daří více, někdy méně. Doma jsou vždy nepříjemným soupeřem. Jelikož jim nevyšel úvod sezony podle představ, tak o to víc teď budou chtít uhrát body,“ zdůraznil plzeňský asistent Pavel Horváth. Viktoriáni dorazili z Barcelony až ve čtvrtek, takže času na regeneraci neměli mnoho.

„Únava a drobné oděrky by se našly. Nic vážného se během utkání v Barceloně nestalo, takže po zdravotní stránce jsou všichni v pořádku. Nad rotací sestavy přemýšlíme. Ale všichni kluci hlásili, že se cítí dobře. Zatím o velké změně neuvažujeme,“ přemítá Horváth. „Samozřejmě to není jednoduché. Na Camp Nou jsme zažili v ochozech sedmdesát pět tisíc fanoušků. V Olomouci bude maximálně sedm. Kluci už mají s přepínáním zkušenost. V předkolech si to vyzkoušeli. Jednalo se o těžké zápasy jak z pohledu soupeřů, tak prostředí. Pro nás byl výsledek 1:5 na Camp Nou obrovskou zkušeností. Musíme to hodit za hlavu a připravit se na Olomouc.“

I když sigmáci vystoupení soupeře na Barceloně sledovali, moc poznatků si z něj logicky vzít nemohli. Tohle byl jiný příběh, jiná úroveň.

„Plzeň je zkušené mužstvo a nemyslím si, že by měla prohra 1:5 s Barcelonou na ní zanechat stopy. Barcelona se nachází v jiných patrech - ať už sledovanosti, atraktivity a samozřejmě i kvality oproti nám,“ podotkl Jílek. „Plzeň je mužstvo, které je schopné velmi kompaktně a účelně bránit a zároveň je produktivní. Z příležitostí, které si vytvoří, dokáže téměř vždycky skórovat a díky tomu je úspěšná. Defenziva bude věc, na kterou budeme apelovat. Nemůžeme hru otevřít a za každou cenu se hnát dopředu za vstřelením gólu,“ nastiňuje olomoucký kouč herní plán.

Vyšel mu už v minulém ročníku, když vzájemné mače skončily dvakrát plichtou. Ovšem na vítězství nad Plzní čekají Olomoučtí deset roků. „Recept na silné soupeře z top tři nebo v lize je přirozený: velká dávka energie a motivace hráčů. Tyto zápasy celkem umíme a jsme schopní vybičovat se k dobrým výkonům,“ těší se Jílek. „Věřím, že toto utkání nebude výjimkou, že budeme natolik důslední, aby ty maličkosti šly s námi.“

Poprvé proti Sigmě však půjde Jemelka, Kalvach s Chorým, jehož čeká 150. špíl v lize, už ten zvláštní pocit znají dobře.