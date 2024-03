Pardubice porazit musíte, slyšel Horejš. Své první derby vyhrál a chválil celý tým

„Jsme moc spokojení, že jsme to zvládli. Pro nás důležité utkání, derby, vyprodaný stadion. A vyhráli jsme zaslouženě,“ uvedl Horejš po premiérovém vítězství s Hradcem.

Co podle vás rozhodlo derby, které bylo i vzhledem k postavení týmů v tabulce tak důležité?

Že jsme zahráli opravdu dobře. Od začátku jsme byli nebezpečnější než soupeř, dostávali jsme se k zakončení a plnili jsme náš herní plán.

Na gól jste ale čekali až do druhého poločasu. Nebyli jste o přestávce trochu nervózní?

Už v prvním poločase jsme nějaké možnosti měli, ale gól jsme bohužel nedali. V poločase jsme si říkali, že mohou rozhodnout standardní situace a ono se to potvrdilo. Láďa Krejčí ji skvěle kopl a Filip Čihák hlavou fantasticky zakončil.

Dlouho to ale vypadalo, že ten přímý kop z pravé strany bude zahrávat Pilař, změna přišla až na poslední chvíli. Kdo o ní rozhodl?

Standardky má na starosti Stanislav Hejkal (jeden z Horejšových asistentů). Krejčí ty centry kopal i na tréninku výborně, dokonce jsem mu říkal, ať si něco nechá na zápas. Tvrdil, že to předvede a dokázal to. Navíc Vašek Pilař přímé kopy moc zahrávat nechce.

Pardubice na jaře předváděly sympatický fotbal, ale tentokrát hráli špatně. Jejich trenér Kováč si to neuměl vysvětlit, co vy?

Že hrály špatně, protože jsme je k tomu donutili. Chtěli jsme od hry odříznout Daňka s Hlavatým, protože na nich hra Pardubic stojí, a naši kluci to zvládli skvěle. Ze hry jsme je dostali, navíc náběhy soupeřů kluci výborně pohlídali, defenziva byla z naší strany skvělá. Cením si i toho, jak jsme zvládli celé utkání. Hradec měl problémy v závěrech zápasů, ale dneska jsme i při našem vedení hru kontrolovali a soupeře jsme do ničeho nepustili.

Pardubický brankář Antonín Kinský brání hradeckému útočníkovi Ondřeji Šašinkovi.

Trenér Kováč zároveň mluvil o tom, že je porazil jediný hráč: Václav Pilař. Souhlasíte?

Souhlasím, ale touhu něco udělat jsem neviděl jenom u něho. Odehrál výborné utkání, není náhodou, že za sebou má tak skvělou kariéru, dokáže do hry vnést něco navíc. Nechtěl bych ale vyzvednout jen jeho. Je třeba například vidět, že nám vypadli tři hráči ze středové řady (Kodeš, Kučera, Kaštánek - pozn. autor), ale ti, kteří je nahradili, důvěru splatili. Výborně zahrál celý tým.

Na konci zápasu z toho byla děkovačka téměř vyprodané arény. Cítíte, že tohle derby pro fanoušky znamená hodně?

Pociťoval jsem to už před zápasem. Od všech, s nimiž jsem v týdnu mluvil, jsem slyšel, že to musíme zvládnout. Že když neporazíme Spartu nebo Slavii, tak je jedno jedno, Pardubice musíme. Navíc to bylo v situaci, kdy je to tabulce tak vyrovnané.

Oddechl jste si po důležité výhře, která v tabulce hodně pomohla?

Nejde o to, jestli jsem si oddechl já, tahle výhra patří hráčům, kteří zápas výborně odpracovali. Věděli jsme, o co hrajeme, po výhře jsme sahali už v Jablonci, teď se to povedlo.