Bohemians - Č. Budějovice 0:0, oba dvakrát za sebou nevyhráli, kdo uspěje?

Už to budou tři roky, co Aleš Čermák prožil možná nejvydařenější výkon své kariéry. V Brně tehdy krátce po zahájení...

Sledujeme online Fotbalisté Bohemians i Českých Budějovic v nejvyšší soutěži dvakrát v řadě nezvítězili. Změní to jeden z těchto týmu ve...

Změny určitě budou. Budějovičtí řeší, s kým vyrukovat na Bohemians

Začít novou sérii úspěchů. A to co nejrychleji. To je cíl a přání českobudějovických fotbalistů. Nečekanou domácí...