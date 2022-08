Nebudu tu jen paběrkovat, řekl si Mucha a slavil premiérovou nulu

„Za nulu jsem rád, ale upřímně, byla z jednodušších. Nebyl to pro mě tak složitý zápas, Zlín neměl moc šancí,“ podotkl bratr úspěšné tenistky Karolíny Muchové po domácím bezbrankovém střetnutí.

Když minule v Ostravě dostal šanci místo teplické ikony Tomáše Grigara, nečekal to. Uhájil výhru 2:1 a řekl si dál o místo jedničky. Proti Zlínu novou pozici potvrdil.

„Překvapilo mě, když jsem nastoupil v Ostravě. Mile. Na druhou stranu Grigy chytal výborně. Jak říkal trenér, loni měl velký podíl, že jsme zůstali v lize. Bylo hrozně těžké se do branky dostat.“

Stalo se. Tepličtí trenéři v čele s Jiřím Jarošíkem jej v zimě vytáhli z druholigového Prostějova, kde předtím spolu působili.

„Trenéři mě sem přivedli, jim i fanouškům jsem chtěl dokázat, že jsem nepřišel dělat jenom dvojku nebo paběrkovat,“ předsevzal si. „Ale když jsem na Stínadla přicházel, tušil jsem, že to budu mít složité. Grigy je obrovská osobnost.“

Jarošík a spol. chtěli dát týmu impulz, proto sáhli k brankářské rošádě. Grigara z gólů nevinil. „Ty by nechytil nikdo,“ tvrdil kouč. „Mucha sem šel vytvořit taky tlak na Grigara. A když dostane šanci, aby ji chytil a byl třeba jednička.“

Jak devětatřicetiletý mazák Grigar roli dvojky bere? „On je ještě starší ročník, možná navenek to kouše v pohodě, ale v sobě to taky samozřejmě dusí,“ vytušil Jarošík. „Chce vyhrávat a hlavně hrát, to je deviza, kterou mladší hráči nemají. Je to na Muchičovi, jak se mu bude dařit. Když bude chytat s jistotou jako teď, tak ho tam nepustí. O tom to je, že máme dva kvalitní gólmany.“

190 cm vysoký Mucha popisuje vztah s Grigarem jako bezproblémový. „On je dobrá povaha, vycházíme dobře. Určitě i pro něj bylo překvapení, že nechytá, ale podržel mě a chová se ke mně fér,“ potěšilo rodáka z Olomouce. „Stejně jako já fandil jemu, když chytal on, věřím, že i on drží palce mně. Tak to u nás gólmanů chodí, že může hrát jen jeden. Pořád se mám od něj co učit.“

Nové číslo 1 pomohlo sklářům ke čtyřem bodům. „Těší to, ale chceme hlavně doma předvádět lepší fotbal.“ A třeba opět s nulou.