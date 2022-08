Jarošík: Běháme tady při zápasech víc než v Anglii, ale zbytečně

Co vás v Edenu čeká?

Slavia má náročný program, mění hráče a pořád hraje výborně. Jestli dá jiných deset hráčů, stále to bude kvalitní tým. Prověří naši obranu, která se zlepšila. Nechci říkat, že důležitější je pro nás další zápas s Jabloncem, ale možná uděláme korektury v sestavě. Uvidíme, jestli někteří hráči chytí šanci jako brankář Mucha, nebo se bohužel vrátíme zase k naší plus minus ustálené sestavě. Mohl by už naskočit Knapík, který se jevil dobře na stoperu, možná tam vznikne konkurence.

Co Knapíkovi bylo? A vrátí se i další marod Shejbal?

Shejbal se po dlouhé době zapojil do tréninku. Uvidíme, jak dlouho vydrží, kolikrát je hned po návratu zase marod. Držím mu palce, ať je zdravý. Určitě by nám pomohl, je rychlostní typ, umí dát centr, je levák, má dobrou figuru. Vytvořil by tlak na levého stopera nebo halvbeka. Knapík neměl zranění, ale jen týdenní lehčí virózu.

Vítáte, že díky vložené středě se víc hraje?

Taky bych radši hrál. Ale vidíte, to jsou zápasy, kdy běháme daleko víc než v Anglii, možná i víc než v Německu. Hodně ztrácíme míče, je to nahoru dolů. Kde je balon, tam jsou všichni. V těch top ligách si u toho i odpočinou, když mají míč. My to neumíme. Proto když český tým nebo hráči nemají energii, kolikrát zápas stojí za prd, protože si neumí nahrát nebo odpočinout na balonu.

Jaký hodnotíte start do ligy?

Kdybych řešil nějakou statistiku, minule jsme měli pět bodů ještě po 16. kole, teď v pátém. Řekl bych spokojenost. Mohli jsme mít dva navíc s Plzní, bod s Bohemkou, to bych byl úplně spokojený. V začátku sezony to pro mě není jen o bodech. Všichni na ně koukají; vyhraje se 1:0 po nic moc výkonu a všichni jsou spokojení, fanoušci, novináři, vedení klubu. Já bych chtěl hrát i lepší fotbal. Se Zlínem to byl zápas, jako by se hrálo předposlední kolo, kdo zůstane v baráži. Křeč z obou stran, to se nelíbí nám trenérům ani divákům.

Co s tím dělat?

I takové jsou zápasy, nejen v české lize, ale všude okolo. My neměli nejlepší start, oni taky ne. A jsme soupeři, co se boxovali o přežití. Nikdo nechtěl, aby mu druhý utekl o tři body. My jiné hráče nemáme, musí se trénovat, pracovat, ukazovat videa, pilovat a čekat, že se hráči zlepší, že si to sedne. Nevím, co je lepší, jestli víc útočit a prohrávat. To nechce nikdo, ale taky bych rád lepší fotbal. Máme hráče, jaké máme. Vidíte lavičku, mladí kluci se seznamují s ligou, těžko někoho vyměnit. A tohle jsou to důležité zápasy, nechcete, aby vám ten vlak ujel.

Jako tvůrce hry by se šikl mladý Čičovský, kdy se on připojí?

Jeho zranění vypadá ještě na měsíc. Umí si to vzít. Na druhou stranu bych to čekal od zkušeného záložníka Marečka, proto tam je. Není soubojový, ale ve výstavbě útoku nebo rozvoji akce by se mělo hrát přes něj. Fotbalista to je, ale když míč ztrácí, nenabízí se, pak je těžké vycházet z obrany fotbalově, proto to někdy kopeme dopředu. Proti Zlínu to nešlo ani Trubačovi, museli jsme tedy dávat dlouhé balony a využít Gninga, který je skvělý ve vzduchu. Herně jsme na výhru neměli. Jedinou pochvalu zaslouží můj tým za obrannou fázi.

Proč to často v ofenzivě skřípe?

Třeba předtím Baník hrál trochu vabank, vzadu ve čtyřech pěti lidech, zbytek měl na půlce. Zlín je kompaktní, těžko se do nich dostává, když tam není šikovnost, kreativita.

Hledáte ještě posily?

Jako každý tým. Tlačí nás bota vzadu, přivítal bych křídlo a hrot.