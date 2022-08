Mucha nás držel, těší Jarošíka úspěšná rošáda v teplické brance

A naznačil, že mezi třemi tyčemi třicetiletý rodák z Olomouce zůstane. „Mucha na šanci čekal a řekl si o ni i dál udrženou výhrou a skvělým výkonem. Věděli jsme, že je dobrý brankář s výbornou rozehrávkou. A důležité je, že pochytal i plno střel. Podržel nás.“

Bratr úspěšné tenistky Karolíny Muchové se na Stínadla přesunul v zimě z Prostějova, kde nastupoval právě pod Jarošíkem. Na jaře debutoval mezi elitou v zápase proti Pardubicím, to byla porážka 0:2. Teď šlo o jeho druhý start.

„Ale Girgy,“ zmínil Jarošík teplickou brankářskou ikonu Tomáše Grigara, „byl náš nejlepší hráč v minulé sezoně. I letos podává skvělé výkony, bohužel nemá potřebné gólmanské štěstí. Svými zákroky nás hodně držel a dostával góly, které nemohl ani chytit. Nechytil by to nikdo. Jenže měl smůlu, proto jsme se rozhodli pro změnu.“

A Baník z Muchových kousků šedivěl. „Ze tří čtyř situací jsme nedali druhý gól a přišel trest za naši nemohoucnost. Koledovali jsme si,“ stýskal si ostravský trenér Pavel Vrba. „Tím určitě nechci snižovat výkon Teplic, ale zavinili jsme si to sami špatnou koncovkou.“

Efektivita se tentokrát stala hlavní teplickou zbraní. Hosté udeřili v úvodu po rohu a hlavičce Knapíka, Ostrava je pak zmáčkla a ještě v 1. půli zblízka srovnal Kuzmanovič. Deset minut před koncem po rychlé kombinaci strhl vítězství na teplickou stranu Senegalec Gning; první gól v nejvyšší soutěži.

„Tři body se rodily horkotěžko,“ odfoukl si Jarošík. „Potvrdili jsme zlepšenou formu z minulého zápasu v defenzivě, předvedli jsme pár zajímavých akcí v ofenzivě. Ale bylo jich málo. Měli bychom víc držet míč, vytvořit si víc centrů, závarů... Kluky ovšem musím pochválit za přístup a nasazení. Měli jsme trochu štěstí.“

Oba teplické góly připravil záložník Daniel Trubač. „Skvělý hráč. Takových akcí potřebuje víc za zápas,“ nabádá ho Jarošík. „Přebírá roli Fortelného, který nám odešel do Sparty. Teď je na to sám; být ve dvou, věřím, že bychom si vytvořili víc šancí. On hraje post osmičky, možná desítky, kde musí dávat rozhodující balony, vytvářet šance. Dnes byl pro něj ideální den.“

I pro celé Teplice, vždyť konečně vstřelily gól po rohu. Což ostravského kouče Vrbu štvalo: „Už minule se Zlínem jsme inkasovali po rohu. Dnes nám ho dal snad nejvyšší hráč na hřišti, ale pokud ho budete bránit tak, jak jsme ho bránili my, je to pro něj jednodušší.“

Teplicím to v Ostravě jde, čtyřikrát v řadě tam neprohrály, z toho třikrát zvítězily. „Kéž bychom jezdili na Baník častěji,“ usmál se Jarošík. V sobotu na teplická Stínadla dorazí Zlín.