Zákaz zápasů nedává smysl. Fotbal zuří kvůli vládním opatřením, chce změnu

Nepříjemné překvapení, šok, naštvání. „Proč proboha zakazujete zápasy,“ nese se prvoligovými kluby směrem k opatřením, které ve čtvrtek navrhl a pak prosadil nový ministr zdravotnictví Roman Prymula.

„Přestože představitelé vlády avizovali, že zpřísněná opatření se budou týkat volnočasových aktivit, a nikoliv podnikatelské činnosti, ve vztahu k profesionálnímu sportu je realita odlišná. Je třeba si uvědomit, že profesionální sport není v žádném případě volnočasovou aktivitou, ale odvětvím, které v Česku zaměstnává tisíce osob,“ zdůraznil Svoboda.

Zástupci profesionálního fotbalu v souladu s nejvyššími představiteli státu i hygieny už v létě dohodli podmínky, za jakých bude možné trénovat a hrát utkání, aniž by kvůli nakaženým jednotlivcům musela do karantény celá mužstva.

Pokud by to tak nebylo a české týmy by například nemohly nastupovat k zápasům evropských pohárů, mělo by to pro fotbal devastující dopady. Proto se rozhodl investovat miliony korun do opatření, aby šíření koronaviru minimalizoval, což se dosud daří.

Například za úvodní čtyři kola absolvovali hráči a trenéři celkem přes 3100 testů, pozitivních případů bylo pouhých 39, což dělá 1,25% nakažených. Jaký rozdíl proti celé populaci, kdy tento týden bylo přes třicet procent testovaných osob pozitivních na covid-19.

Čtvrteční zákazy ministra Prymula dostaly fotbal na úroveň ostatních sportů, které opatření řeší minimálně nebo vůbec, jako například profesionální hokej.

Proto je profesionální fotbal kroky vlády značně rozladěn. Vyplývá z nich, že v nejbližších dvou týdnech nebude možné odehrát žádné soutěžní utkání.

„Všichni vnímáme hrozbu významných nárůstů nakažených osob ve společnosti. Rozumíme nutnosti na přechodnou dobu zakázat účast diváků na stadionu. Ale vlastní omezení konání zápasu dle našeho názoru postrádá opodstatnění,“ podotkl Svoboda.

„Od začátku pandemie se LFA snaží v úzké kooperaci s ministerstvem zdravotnictví zcela nad rámec obecně platných opatření přijímat další preventivní opatření, aby mohla zajistit pokračování ligových soutěží, byť s velkými omezeními pro kluby i diváky a velkými finančními ztrátami,“ připomíná vedení profesionálního fotbalu.

„LFA a její členské kluby investují značné finanční prostředky do preventivních opatření, které mají za následek, že komunitní prostředí profesionálního fotbalu je z hlediska šíření koronaviru pravděpodobně jedno z nejbezpečnějším v celé zemi. Hráči i realizační týmy jsou nepřetržitě testování a dodržují řadu přísných protiepidemiologických opatření,“ podotkl Svoboda.

Na rozdíl od běžného života dochází k testování v rámci fotbalového prostředí před každým zápasem, v případě některých klubu, které hrají mezinárodní soutěže i častěji.

„Dochází tedy k okamžitým záchytům infekce a zabránění jejího šíření mimo šatnu daného klubu. Současné hráči i realizační týmy dodržují celou radu protiepidemiologických opatření. Za těchto okolností vyhlásit zákaz utkání, nedává žádný smysl, protože kontakty negativně otestovaných jedinců nejsou rizikové,“ zlobí se šéfové fotbalu v prohlášení zaslaném médiím.

„Jsme samozřejmě připraveni plně spolupracovat ve všech ohledech na dalším snížení rizika v našem minimálně rizikovém prostředí,“ doplnil šéf profesionálního fotbalu Svoboda.