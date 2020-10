Tréninky snad nařízení nezasáhne, do pohárů však půjdou Češi v nevýhodě

Když se na konci dubna profesionální fotbalisté po víc než měsíci vraceli z individuálních tréninků ke společným, bylo to za přísných hygienických opatření. Ve skupinkách, s postupnými příchody do areálu a nástupy na trávník...

Teď by to mohlo být podobné. Limit pro venkovní sportoviště je dvacet osob, teoreticky by tak mohly týmy rozdělit kádr na dvě poloviny a připravovat se na dvou a více hřištích...

Pro zachování příprav u profesionálních sportovců je Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury. „Budu bojovat za to, aby se profesionálové mohli připravovat dál, i když teď nemohou hrát,“ prohlásil.

Je poměrně pravděpodobné, že trénink fotbalové kluby napříč zemí neomezí, přijdou však o zápasy.

Kvůli pozastavení soutěží bude mužstvům chybět herní vytížení, což dopadne především na české zástupce v Evropské lize. Tam budou proti soupeřům v nevýhodě. Logicky je postihne horší sportovní forma.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula kvůli šíření koronaviru navrhl omezení, které vláda ve čtvrtek schválila. Od pondělí 12. října do pondělí 26. října jsou zastaveny všechny profesionální i výkonnostní soutěže, výjimku mají právě mezinárodní pohárová utkání.

„Za tu výjimku jsme rádi, ale důležitou otázkou v této souvislosti samozřejmě zůstává, v jaké kondici do těchto utkání budou moci nastoupit hráčky a hráči z českých soutěží, pokud během následujících dnů a týdnů nebudou pravidelně herně vytěžovaní,“ zdůraznil mluvčí asociace Michal Jurman.

Trénink dodatečně nominované reprezentace na Andrově stadionu v Olomouci

Do úvodního utkání Evropské ligy totiž Slavia, Sparta a Liberec půjdou 22. října ve chvíli, kdy poslední zápas sehrály téměř před třemi týdny. Do Fortuna ligy zasáhly naposled o uplynulém víkendu 3. a 4. října.

V současné době mají dvoutýdenní reprezentační přestávku a k ligovým utkáním 7. kola o víkendu 17. a 18. října nastoupit kvůli vládním opatřením nemohou. Pak odehrají pohárový duel, domácí soutěž opět vynechají a nastoupí k druhému utkání Evropské ligy.

Slavia doma vyzve Leverkusen, Sparta má hrát v Miláně proti slavnému AC, Liberec čeká Crvena zvezda Bělehrad.

Fotbalová asociace ČR doufá, že omezení budou platná jen na avizovanou dobu a že se po čtrnáctidenní pauze soutěže organizované FAČR (od třetí ligy níž a český pohár) opět rozběhnou.

Vedle zápasů fotbalové Evropské ligy se mezinárodní utkání týkají v tomto čtrnáctidenním období také basketbalistů Nymburka. Ti mají 20. října sehrát duel Ligy mistrů na hřišti tureckého celku Tofas Bursa, doma na toto období naplánovaný duel nemají. „Momentálně jsme teprve ve fázi zjišťování potřebných informací. Zatím není jasné, zda jako vnitřní sport můžeme žádat o výjimku na mezinárodní zápasy, když vnitřní sportoviště mají být zavřená, což by nám neumožnilo na utkání adekvátně trénovat,“ uvedl výkonný ředitel nymburského klubu Ondřej Šimeček.

„Vedení asociace si v rámci nouzového stavu uvědomuje nebezpečí narůstajícího počtu pozitivně testovaných osob, na druhou stranu věříme, že je venkovní sport, za dodržení všech platných hygienických opatření, stále tou nejlepší možnou prevencí k pevnému zdraví nás všech,“ poznamenal mluvčí asociace.

„V tomto duchu se také asociace snaží dlouhodobě komunikovat se zástupci ministerstva zdravotnictví i Národní sportovní agenturou a vysvětlovat důvody pro neuzavírání soutěží a tréninků klubů a hráčů výkonnostního fotbalu. Rozhodnutí vlády nezbývá než respektovat, zároveň ale doufáme, že bude časově omezeno jen na avizovanou dobu a budeme tak moci v soutěžích pod hlavičkou FAČR po této vynucené pauze následně pokračovat,“ podotkl Jurman.