První ženské derby roku. Namlsaná Slavia, obrozená Sparta i fanzóna

Největší zápas ženského fotbalu v Česku. Boj o titul i prestiž. Derby.

První v tomto roce, ale rozhodně ne poslední. Následovat bude semifinále domácího poháru a dva střety ve Skupině o titul.

Slávistky, úřadující mistryně, vedou nyní ligu o pět bodů před Spartou a doma hodlají potvrdit svou dominanci. V sobotu v Horních Měcholupech, kde na diváky čeká poprvé i fanzóna s pestrým programem.

Slavia – Sparta V sobotu od 14:00 Tréninkový areál Slavie v Horních Měcholupech.



Vstup je zdarma, přímý přenos zde

„Všechny se na derby moc těšíme. První domácí zápas v novém roce a hned takhle důležitý. Věřím, že jsou naši fanoušci stejně natěšeni jako my a přijdou nás podpořit. Na hřišti necháme všechno,“ řekla pro klubový web kapitánka sešívaných Diana Bartovičová.

Hned čtyři poslední derby se z výhry radovala děvčata ze Slavie. Třikrát v lize, jednou ve finále domácího poháru. Sparťanky? Psal se březen 2023, tedy téměř přesně před rokem, když ovládly derby.

Letná, 5 743 diváků, tudíž ligový rekord. Ženy v rudých dresech díky trefě Američanky Changové braly tři body za výhru 1:0 a vystřídaly rivala na čele ligové tabulky.

Jenže od té doby se toho u sparťanek hodně změnilo. Tak postupně:

Titul i domácí pohár nakonec brala Slavia.

V květnu skončil trenér Martin Masaryk, v září jeho nástupce Anton Mišovec.

Novým koučem je Slovák Pavol Gregora.



Lucie Martínková, jež tehdy nahrávala na gól, už je asistentkou trenéra.

V útoku válí Tereza Kožárová, s 16 góly nejlepší střelkyně ligy. Loni hráčka Slavie.

A Eva Bartoňová, tehdy vinou zranění jen expertka v televizním studiu, jistě nebude chybět na trávníku. V prvním jarním kole proti Pardubicím (10:0) se blýskla hattrickem, teď její partu čeká daleko větší fuška.

„Derby ukáže, jak jsme připravené,“ hlásí. „Chceme hrát naši hru, zlepšit se oproti podzimu nebo posledním rokům vůbec. Na to se chystáme dlouhodobě, uvidíme, co nám Slavia dovolí a jak nám to půjde.“

Na Slavii vyběhne nová, hladovější a pospolitější Sparta. Což dokládají i slova obránkyně Anety Dědinové: „Daly jsme se na cestu totální transformace našeho týmu i šatny,“ uvedla pro klubový web. „Klíčem k úspěchu může být naše soudržnost, hodně jsme se v tomto směru posunuly a na hřišti to ukážeme.“

Že by se zrodilo překvapení? Spartu může hřát rovněž návrat uzdravené kapitánky Petry Bertholdové.

Slávistky, obouchány těžkými zápasy v Lize mistryň, jdou každopádně do souboje jako favoritky. Pod koučem Pitákem získaly dvakrát „double“, dvakrát hrály základní skupinu Ligy mistryň, kterou završily nečekanou remízou na půdě Olympique Lyon, nejúspěšnějšího týmu soutěže.



V podzimním derby na Letné zvítězily gólem Šurnovské 1:0, teď mají navrch v týmu i nový trumf z Chelsea: Svitkovou. Naservíruje další lahůdkovou přihrávku? Nebo snad první gól po návratu domů?