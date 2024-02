POHLED: Svitková zpět ve Slavii. Vzpruha pro ženský fotbal. Přiláká fanoušky?

„Slavia je můj domov, vždy jsem se chtěla vrátit. Zažila jsem tady neskutečné chvíle. Kdykoli se sem vracím, všechno se mi vybaví,“ řekla Svitková pro klubový web.

Kdybyste si měli vzpomenout aspoň na jednu českou fotbalistku, nejspíš to bude právě ona. První česká hráčka v Anglii, čtyřnásobná Fotbalistka roku. Poslední léta však žije fotbalem ani ne tak na trávníku, jako spíš u mikrofonu coby spolukomentátorka a expertka.

Teď se konečně vrací k tomu, co má nejraději. Je na ní znát, jak už se nemůže dočkat, až si povodí balon i soupeřku, nasází pár gólů. A že to umí! Ve Slavii jich ve 177 zápasech nastřílela 188. Další může přidat druhou březnovou sobotu, kdy se opět rozjíždí nejvyšší ženská soutěž.

Sedmadvacetiletá Svitková bude její největší hvězdou, lákadlem pro diváky a snad i sponzory. Připomeňme, že 1. lize žen by se generální partner náramně hodil. I tak se ženský fotbal v Česku zvedá, byť pozvolna. Důkazem budiž loňské derby na Letné (1:0), kam dorazilo téměř šest tisíc diváků. Nebo říjnový zápas české reprezentace s Bosnou a Hercegovinou v Hradci Králové (2:2). Rekordní návštěva: 7 488 fanoušků.

Na druhou stranu, západ Evropy je jinde, a nejen on. Na lednové utkání slávistek v Lize mistryň proti norskému Brannu Bergen (0:1) dorazily do Mladé Boleslavi ze severu Evropy tři autobusy fanoušků, dva televizní štáby a 15 novinářů. Ano, řeč je o Norsku, ne o Anglii či Německu.

Ale zpět ke Svitkové. Všestranné hráčce s obrovským elánem, čichem na góly a tvrdou pravačkou. Právě blonďatá záložnice by mohla pomoci, aby se z pár stovek diváků, které na ligu běžně chodí, staly třeba tisíce. Aby malé holčiny měly svůj velký vzor a chtěly se obout do kopaček. Aby se rozšířila nejen základna členská, ale i fanouškovská. Ženský fotbal si své publikum musí teprve vychovat.

„Ve Slavii každého znám, ligu jako takovou taky. Myslím si, že z mé strany jde o nejlepší řešení, jak se znovu dostat na úroveň, na které jsem byla. Navíc chci opravdu pomoct týmu, ať už na hřišti, či mimo něj,“ uvedla.

Že už jste podobná slova nedávno někde slyšeli? Jistě. Od Davida Zimy, staronového stopera sešívaných. Jejich příběhy jsou v lecčem podobné. Oba odešli ze Slavie do světa s nálepkou výjimečného talentu (oba získali ocenění Talent roku): Svitková v létě 2020, Zima o rok později. Poslední dobou je ale brzdila zranění.

Zima naskočil v minulé sezoně do devíti zápasů, Svitková jen do tří. „Doma“ se chtějí restartovat a říct si o návrat zpět do reprezentace. Ona vyhlíží kvalifikaci na Euro 2025, on letošní šampionát v Německu.

Oba jistě pocítí tlak: „No tak předveď, co umíš!“ „Očekávání je velké nejen z mé strany. Budu chtít zúročit zkušenosti, které jsem získala v zahraničí. Doufám, že ukážu, že jsem se posunula, a hlavně doufám, že mi vydrží zdraví,“ doplnila Svitková.

Hodně podobně mluvil po návratu i Zima. Jeden pořádný rozdíl by se i tak našel. Zatímco ona přichází jen na hostování, on s cenovkou 100 milionů korun coby nejdražší hráč ligy. Bude zajímavé sledovat, jak se jejich osudy na jaře vyvinou.

Svitková odehrála celý zápas naposledy v listopadu 2022. Loni v létě naskočila do dvou reprezentačních duelů jako střídající. Ale drhlo to, další pauza. Už do Chelsea přišla s prasklinou v menisku, koleno zlobilo. Dvě operace, injekce, vleklé bolesti. Kdo byl někdy s kolenem pod kudlou, ví, že návraty na trávník mohou být ošidné a zdlouhavé. Pokud bude Svitková zdravá, není pochyb o tom, že se v lize stále bude vyjímat. A třeba i v Evropě.

Pamatujete? Březen 2019, pražský Eden, čtvrtfinále Ligy mistryň proti Bayernu Mnichov. Jaroslava „Poly“ Rinnerová, sportovní manažerka slávistek, jí před zápasem opakovala: „Kačko, neboj se vystřelit, vždyť máš ránu jak z děla.“

Svitková poslechla, z třiceti metrů balon napálila do šibenice a pak šťastná a uslzená líčila: „Na tenhle den nikdy nezapomenu. Přišla na nás neskutečná návštěva, sedm tisíc fanoušků, a my se jim odměnily remízou s takovýmhle fotbalovým gigantem.“

Gól Svitkové v čase 0:50:

Tehdy už věděla, že se o ni zajímá West Ham, že ve Slavii dlouho nevydrží. I na nové adrese patřila k nejlepším hráčkám týmu, a tak po ní po konci smlouvy sáhla Chelsea. Šampionky ligy, její milovaný klub, splněný dětský sen. Kdo by odolal?

Zpětně viděno, nešlo přece jen o velké sousto? Ženský tým Chelsea, to je mašina. Pádí za pátým titulem v řadě. Není divu, že po trenérce Emmě Hayesové sáhl národní tým Američanek. Od května z ní bude nejlépe placená fotbalová trenérka světa.

Chelsea má na svědomí i největší přestup v ženském fotbale vůbec. V zimě se zranila fenomenální útočnice Samantha Kerrová, klub tak minulý týden přivedl Mayru Ramírezovou. Ve španělském Levante nastřílela 32 gólů v 95 zápasech, na mistrovství světa dotáhla Kolumbii do čtvrtfinále.

A ta rekordní částka? 450 tisíc eur, tedy zhruba 11,2 milionů korun. Jistě, v mužském fotbale ždibec, v ženském rarita. Vždyť doteď žádná česká fotbalistka neodešla do zahraničí za peníze, pokaždé po vypršení smlouvy. A podobný trend panoval dlouho i v zahraničí.

The rumours are true, Mayra Ramirez is a Blue! 😎#HolaMayra pic.twitter.com/nonZu0Vuzn — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) January 26, 2024

Časy se mění, peněz přibývá. Za postup do skupiny Ligy mistryň vyplácí UEFA 400 tisíc eur (asi 10 milionů korun). Když hrála Svitková před čtyřmi lety proti Bayernu, odměny byly pětinásobně nižší. Prémie jsou za remízu i výhru, televizní práva získala platforma DAZN.

I ženský tým Slavie, obouchaný zápasy v Champions League, je jiný než tehdy. S kvalitnějším kádrem, zázemím, zkušenostmi. Jen pár stejných hráček a fanoušků zůstalo. Přivede nová posila další? Slavia, potažmo český fotbal, může příchodem Svitkové jen získat.