Slečna inženýrka z Chelsea. Svitková o popularitě, studiu i svátku proti Anglii

Posuďte sami: Páteční přípravný duel Angličanek s Američankami (2:1) vidělo ve Wembley v bouřlivé atmosféře přes 76 tisíc fanoušků. Veškeré vstupenky zmizely hned během prvního dne prodeje.

Až v úterý večer vyběhnou české fotbalistky proti domácímu týmu, přivítá je v Brightonu téměř 30 tisíc lidí.

„Bude to neskutečný zážitek,“ těší se Kateřina Svitková, šestadvacetiletá záložnice, jež načíná v Anglii třetí sezonu. Z West Hamu se v létě přesunula k anglickým šampionkám do Chelsea.

Ve West Hamu jste jako zápisné na uvítanou zpívala písničku od Marka Ztraceného. Co v Chelsea?

Tentokrát jsem vybrala anglickou písničku Wonderwall od Oasis. Chtěla jsem, aby se holky přidaly, bylo to fajn a celý tréninkový den to pěkně nastartovalo. V Anglii je zpívání na začátku angažmá populární. V Česku je častější přispívání peněz do kasy, tady nic takového není.