Gól roku? Bartoňová předvedla kung-fu trefu a připomněla Ibrahimoviče

Naběhla si na centr Svitkové a poslala balon do sítě. A jak! Patičkou z voleje zády k brance. „Cílené zakončení, ale myslím, že podruhé už by se mi to tak hezky nepovedlo,“ usmívala se fotbalová reprezentantka Eva Bartoňová.