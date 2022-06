Denis Ventúra: střílející štít. Po Rumunsku a Maďarsku zkusí fotbal v Česku

V minulém ročníku dal šest gólů; dva v rumunském Clinceni, čtyři v maďarském Gyirmótu. „Má nejúspěšnější sezona, co se týče osobních statistik. Rád bych na to navázal,“ přeje si odchovanec Senice.

Co očekáváte od štace v Sigmě?

Kontaktovali jsme se už v zimě, tehdy to nevyšlo. Teď jsme se dali dohromady v dubnu a dohodli se. Vypadá to tady velmi dobře. Zatím mám pozitivní dojmy i z kabiny - z hráčů, trenérů. Cítím se dobře. Co se týče ambic, chceme hrát dobrý fotbal a dostat se do top šestky. Minulý rok to uniklo o vlásek, tak se chceme o to pobít.

Jak k tomu pomůžete?

Hraji na pozici středního defenzivního záložníka, chtějí po mně běhavost, aktivitu, vyhrané souboje a hru směrem dopředu. Doufám, že očekávání naplním.

Kam řadíte Sigmu v řadě vašich angažmá?

Srovnává se to složitě. Byl jsem na Slovensku, v Rumunsku a v Maďarsku. Sigma je asi zatím top klub z těchto destinací. Má i fanouškovskou základnu, krásný stadion. Je to tradiční český klub, takže to určitě řadím k vrcholu.

Jaký byl fotbal v Rumunsku, kde jste strávil dva a půl roku, a další půlrok v Maďarsku?

Nejdřív jsem šel do Rumunska, první zahraniční angažmá, očekávání byla všelijaká. Nakonec to celkem dobře dopadlo, je tam kvalita i potřebné finance na příchod kvalitních hráčů. Byl to fajn čas. V Maďarsku je úroveň velmi vysoká, co se týče kvality hráčů, stadionů, financí i podpory státu. Gyirmót je klub mezi první a druhou ligou, měli sedm hřišť, všechno bylo perfektně zařízené.

Očima trenéra Sigmy Václav Jílek: „Denis Ventúra je středový hráč, o kterého jsme měli zájem už delší dobu, pokaždé nám to uteklo. Má velmi dobrá řešení, je kreativní, přitom je schopný alternovat v nižší pozici defenzivního záložníka, ale i v osmičce, desítce. Zvedne konkurenci ve středu hřiště. Hlavně je schopný hrát do kolma, rychle nahoru. To si od něj slibujeme především. Tento typ hráče by nám mohl pomoct.“

Nechtěl jste i přes sestup zůstat?

V Maďarsku je to teď velmi komplikované pro zahraniční hráče. Ve druhé lize mohou hrát jen Maďaři a v první zavádějí pravidlo, že musí hrát pět Maďarů, jeden mladý. Nechávají to tam na poslední chvíli. Sigma jednala velmi rychle, jednání proběhla už v dubnu. Nechtěl jsem čekat, tato nabídka mě velmi zaujala.

V sezoně vám to i střílelo.

Ke třem trefám v maďarské lize jsem přidal ještě jeden gól v poháru. K tomu první půlrok v Rumunsku jsem dal dva góly. Bylo by fajn na to navázat v Sigmě.

V Puskási hraje olomoucký odchovanec Jakub Plšek. Potkali jste se na hřišti?

Nepotkali, je ještě zraněný.

V kádru Sigmy máte i krajany, znáte se?

Macíka a Greššáka jen ze hřiště, ale Juraje Chvátala ze Senice, hráli jsme spolu v dorostu. Pro mě je výhoda, že je tady víc Slováků, lépe mě přijmou. Začátky bývají někdy v klubu těžké.

Co vám Chvátal o Sigmě řekl?

Jen pozitivní ohlasy, ať už na hráče, kabinu, trenéry. Ulehčilo mi to rozhodování.

Na pozici štítového záložníka hraje v Sigmě zkušený Greššák, někdejší kapitán Trnavy.

Předtím jsme se poznali jen z ligových trávníků. Konkurence je všude. Když jsem byl v zahraničí, vždy bylo na tom postu sedm osm hráčů. Je dobré mít zdravou konkurenci, ti nejlepší budou hrát. Je třeba vydat ze sebe maximum. Potom už trenér vybere, kdo mu bude pasovat nejvíc.

Věděl jste, jakým stylem se Sigma prezentuje?

Samozřejmě, hrávali jsme proti sobě v dorostenecké i mužské kategorii přípravné zápasy. Sigma mi byla sympatická. Viděl jsem i její zápasy ke konci ligy, projevuje se aktivním stylem fotbalu, kombinačním. Myslím, že to bude O. K.

Česká liga je soubojová, fyzicky náročná...

To jsem slyšel i já. Fyzická a velmi běhavá. Určitě to bude více běhavé než v Maďarsku či Rumunsku, je potřeba si na styl zvyknout, ale tvrdá hra mi nevadí. Česká liga má z těchto soutěží asi největší kvalitu. Trio Sparta, Plzeň, Slavia je v Evropě nejvýraznější. Zjistím to sám na vlastní kůži.

Jaké jsou vaše fotbalové sny?

Stále ty nejvyšší. Posouvám se krok po kroku. Chtěl bych si zahrát v evropském klubu, zahrát si poháry. Možná to do nich dotáhneme i v Sigmě.