Čtvrtou posilou Sigmy je záložník Zorvan z Karviné

Zorvan odehrál na jaře za Karvinou čtrnáct zápasů, dvakrát skóroval, ale sestupu do druhé ligy nezabránil. „Jsem moc rád, že jsem dostal šanci hrát za Sigmu. O jejím zájmu jsem se dozvěděl v březnu a po sezoně se to doladilo,“ podotkl Zorvan.

„Nebylo to složité rozhodování. Hned jsem věděl, že sem budu chtít přestoupit. I když se otevíraly další možnosti, tak jsem už nad ničím jiným nepřemýšlel. Jsem přesvědčený, že je to správný krok. Chtěl bych hrát co nejvíc nahoře to jen půjde. Vyhrát titul je aktuálně těžké, ale budeme chtít třeba navázat na Slovácko a vyhrát v poháru.“

Královéhradecký odchovanec odehrál v nejvyšší soutěži, v níž nastupoval i za Příbram, 62 zápasů s bilancí tří gólů a pěti asistencí.

Sigma již přivedla ze Zlína stopera Lukáše Vraštila, jemuž rovněž skončil kontrakt. Tým, který v uplynulém ročníku obsadil v lize osmé místo, doplnili také dva Slováci - šestadvacetiletý defenzivní středopolař Denis Ventúra z maďarského Gyirmótu Györ a stejně starý křídelník Martin Košťál, jenž naposledy působil v Seredi.

Výrazněji se však jeví odchody: kariéru ukončil kapitán Roman Hubník, talentovaný záložník Kryštof Daněk přestoupil za 30 milionů korun do Sparty, smlouvu neprodloužil nejlepší střelec Sigmy minulé sezony Martin Hála a zamířil do Bohemians, po konci smlouvy odešli také záložníci Pablo González s Tomášem Zahradníčkem a útočník Jakub Yunis, jehož testuje Brno.

Přípravu zahájí sigmáci v pondělí fyzickými testy.