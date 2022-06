Neznámé posily? Kvalitní. Olomoucký trenér Jílek o průvanu v kádru i cíli

Kabinou Sigmy se prohnal nezvyklý vítr.

Nevím, jestli vítr, ale museli jsme reagovat na to, kolik hráčů skončilo, doběhly jim smlouvy. Myslím, že se to podařilo. Posunulo se dost mladých. Teď půjde o to, abychom našli ideální složení.

Posily patří mezi zkušenější.

Cílili jsme na střední věkovou skupinu, protože ta tady více méně absentuje. Máme hodně mladých hráčů, pak jsme měli spíš už ty hodně zkušené. Potom, co jsme měli možnost vidět a zjistit si informace, myslím, že to jsou hráči, kteří se stanou právoplatnými členy mužstva.

Pojďme jmenovitě. Denis Ventúra.

Středový hráč, o kterého jsme měli zájem už delší dobu, pokaždé nám to uteklo. Má velmi dobrá řešení, je kreativní, přitom je schopný alternovat v nižší pozici defenzivního záložníka, ale i v osmičce, desítce. Zvedne konkurenci ve středu hřiště. Hlavně je schopný hrát do kolma, rychle nahoru. To si od něj slibujeme především. Tento typ hráče by nám mohl pomoct.

Martin Košťál.

Křídelní hráč. Museli jsme reagovat, protože skončil Martin Hála i Tomáš Zahradníček. Hledali jsme rychlostně vybaveného hráče. Martin se sice v Polsku úplně neuplatnil, ale sázíme na to, co jsme viděli – schopnost obcházet jedna na jedna, což nám chybělo.

Filip Zorvan.

Podobný jako Martin Košťál – do křídelní pozice, ale může nastupovat i ve středu. Byl jedním z nosných hráčů Karviné. I když se jí sezona nepovedla, patřil mezi hráče, kteří odváděli velmi dobrou práci. Chtěli jsme hráče, kteří budou schopni se prosadit individuálně, což nám hlavně do plnějších obran chybělo.

Lukáš Vraštil.

Asi není potřeba ho představovat. Mám s ním osobní zkušenosti z jednadvacítky, velmi dobrý charakterově, v řízení hry i v technické výstavbě. Slibujeme si, že v otvírání hry nám pomůže.

Bude Vraštil tím, kdo nahradí Romana Hubníka?

Alternací máme dost. Zůstávají Florent Poulolo s Vencou Jemelkou, Vít Beneš by měl být tím, kdo to převezme. Sázíme na to, že Lukáš Vraštil přinese potřebou konkurenci. Hlavně si od něj slibujeme větší konstruktivitu.

Kádr Olomouce v přípravě Brankáři: Matúš Macík, Tadeáš Stoppen, Jakub Trefil, Tomáš Digaňa. Obránci: Vít Beneš, Florent Poulolo, Juraj Chvátal, Václav Jemelka, Lukáš Vraštil, Jiří Sláma, Filip Slavíček, Ondřej Zmrzlý, Jan Štěrba.

Záložníci: Lukáš Greššák, Jáchym Šíp, Radim Breite, Jan Sedlák, Jakub Matoušek, Jiří Spáčil, Filip Uriča, Patrik Slaměna, Jan Navrátil, Filip Zorvan, Martin Košťál, Denis Ventúra, Štěpán Langer. ‚

Útočníci: Mojmír Chytil, Antonín Růsek, Pavel Zifčák, David Vaněček, Tomáš Zlatohlávek, Matěj Hadaš.

Jak velký zájem je o Jemelku?

Nemám žádné informace, že by měl odcházet, v médiích se člověk dovídá, že zájem o něj je, ale v tuhle chvíli nic konkrétního.

Jak těžké bude Hubníka nahradit i coby lídra v kabině?

Upřímně musím říct, že už se k tomu moc neupínám. Roman byl pro nás velmi důležitý hráč, má za sebou skvělou kariéru, poslední zápasy odehrál ve velkém stylu, ale prostě skončil, už tady není a musíme hledat veškeré možnosti, jak ho nahradit, nebo týmově převzít jeho přínos pro mužstvo. Myslím si, že to dokážeme, ale možná to bude úkol pro více hráčů.

Složitější může být nahradit kreativní běhavé záložníky Daňka s Gonzálezem.

Takhle o tom vůbec nepřemýšlím. Skladba týmu se proměnila. Musíme teď nové hráče navnímat v tréninku, určit jim správné role, správný systém. Hodně jsme alternovali ze čtyřky vzadu do trojky, budeme chtít mít zvládnuté obojí.

Prosadí se Daněk ve Spartě?

Konkurence je pro Kryštofa obrovská, ale Sparta by ho nebrala, kdyby nebyla přesvědčená, že má veškeré předpoklady pro to se uplatnit. Otázka je, jestli se uplatní hned. Netroufnu si to říct. Byť se hodně zmiňuje, že kluci nejsou schopni unést Spartu hlavou, ale Kryštof na to mentální předpoklady má. Půjde o to, jak se vyrovná s herními nároky. Má velmi dobré individuální schopnosti, občas ztrácel v kombinační součinnosti s týmem, na tom bude muset zapracovat. Ale zase hráči kolem něho mu dají veškerý servis. Takže má šanci to tam prokopnout a prosadit se.

Ještě vyhlížíte posily? Lukáše Bartošáka, nebo stopera z Jižní Ameriky, o kterém mluvil sportovní manažer Ladislav Minář?

Máme ho na testech. Konkrétní posily zacílené teď nemáme, jsem spokojený, že přišli všichni už s předstihem a zahájili s námi přípravu, ale víte, jak to je ve fotbale. Pokud by přišla zajímavá příležitost, ještě bychom to řešili, ale není to priorita.

Kdy se po operaci kolena zapojí útočník David Vaněček?

Nebyl to jen meniskus, ale také zásah do chrupavky, dokončil první blok – všechno bez hřiště. K ruce má i dalšího kondičního trenéra. Já už věřím, že to bude poslední krátké období, kdy bude pracovat individuálně, a bude připravený plnohodnotně do tréninku s ostatními.

Jaká bude příprava?

Absolvovali jsme fyzické testy na fakultě jako každoročně. První tři týdny je objemový blok, to znamená více tréninku, větší frekvence, zaměření na běžecké a silové věci. Čtrnáctého odjíždíme na soustředění do Rakouska, kde bychom měli strávit deseti dní, odehrát tři zápasy, které se teď potvrzují. A pak zbývá poslední týden na finální přípravu do ostrého startu. Teď to bude pro kluky nepříjemnější, potom se zaměříme na herní stránku.

Béčko postoupilo do druhé ligy, jak složité je poskládat dva profesionální kádry?

Kádr dvou týmů bude širší, 34 hráčů by bylo asi málo. Nebude to jednoduché, ale zvládneme to. Pro hráče, kteří se neprosadí v áčku, je druhá liga dobrým řešením.

Jak byste chtěl Sigmu herně a tabulkově po osmém místu z minulého ročníku posunout?

To jsou těžké otázky. Chtěli bychom cílit na co nejvyšší pozice. Chtěli bychom být lepší než v loňské sezoně, to je jednoznačné. Pro mě je důležité, že v závěru tam byl herní pokrok. Chceme se zaměřit na to, aby progres byl větší, hlavně v ofenzivní části, abychom byli nebezpečnější a stříleli víc branek. Obrana fungovala, byť nějaké zásahy do ní byly. Pro nás je zásadní zapracovat na ofenzivní složce.

Aktivní napadání zůstane vaším typickým rysem?

To už se měnit nebude, tam jsme obhájili, co jsme řekli, že bychom chtěli být v tomto dominantní. Veškeré analýzy to potvrdily. Chceme být nepříjemní, chceme hrát aktivně, agresivně. Ale je potřeba říct, že nám pak kolikrát chyběla potřebná kvalita a klid na to, abychom situaci po zisku míče zúročili. To bude hlavní úkol, abychom byli v tomto přesnější, kvalitnější.