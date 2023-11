Můj praděda založil Spartu. Jak rod Švagrovských vymyslel fenomén fotbalu

Ve čtvrtek to bude 130 let, kdy Maxmilián Švagrovský, filantrop a dobrodruh z Roudnice nad Labem, založil klub AC Sparta Praha. Kromě toho bojoval v Americe s indiány, taky v srbské armádě proti Osmanské říši, lovil ryby u Grónska, přispíval do Ottova slovníku naučného, pořádal první derby na Císařské louce, Jan Neruda u něj doma napsal Písně kosmické, v Žitné ulici měl první obchod se sportovním zbožím a u pražských četníků uměl zajistit povolení, že jste po městě mohli jezdit na kole.

„Byl to střelec, který se nechal snadno nadchnout, procestoval celý svět. Zatímco jeho brácha Augustin byl rozmařilý mecenáš umění a všechen majetek rozdal,“ vypráví habán v brýlích, když si objedná první dopolední kafe. Za hodinku bude spěchat do Děčína, kde cepuje druholigové hokejisty.