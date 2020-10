Conde do Prahy nejde, ve Zlíně možná roste pro Evropu

Do Zlína míří Martins Zlín posílil francouzský útočník Toutou Martins. Odchovanec Paris St. Germain v jarní části minulé sezony zasáhl do dvou ligových zápasů v dresu Teplic, předtím působil v Táborsku. Zlínští s ním podle klubového webu podepsali roční smlouvu s opcí. Čtyřiadvacetiletý Martins se v Teplicích střelecky neprosadil, za Táborsko si ve druhé a třetí nejvyšší soutěži připsal 10 branek v 19 soutěžních utkáních. „Mé přednosti jsou síla, dobrá hlava a rychlost,“ uvedl vytáhlý útočník. Se Zlínem už týden trénuje. „Atmosféra je úplně jiná než v klubech, ve kterých jsem dosud byl. Všichni hráči jsou přátelští, a když potřebuji, se vším mi pomohou. Z kabiny se osobně znám s Condem a Ngimbim, se kterými jsem hrál v Táborsku. Znám se i s Dramém, protože máme hodně společných přátel a také stejného manažera. Tito hráči mi pomohli lépe zapadnout do kabiny, protože jsem trošku stydlivý,“ doplnil Martins. ČTK