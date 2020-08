Budějovice chtějí odčinit debakl. Je třeba mít herní disciplínu, velí Horejš

„Utkání jsme si rozebrali. Ukázali jsme si chyby, ale také pasáže, které se nám povedly. Bohužel jsme ve hře měli tolik chyb, které běžně neděláme, a soupeř úrovně Slavie to nekompromisně trestal,“ ví hlavní kouč budějovických fotbalistů David Horejš.

Už rychlý nástup úřadujícího mistra Jihočechy nalomil. „Dostali jsme gól ve čtyřicáté sekundě, i to se může stát. Ale pak při druhé brance, která byla zlomová, se hráči vykašlou na osobní obranu. To je nepochopitelné a nesmí se to stát ani v divizi,“ nechápe kouč.

Pro Dynamo je nyní klíčová psychika. Šestigólový příděl na úvod se nevstřebává snadno. „Na klucích vidím, že to chtějí napravit. Nedělali jsme systémové chyby. Ale všichni musí být koncentrovaní a zodpovědní. Herní disciplína je základ každého týmového výkonu,“ uvědomuje si bývalý ligový obránce.

Dva hráči jsou na marodce

Po vysoké prohře zřejmě dojde i na změny v sestavě. „Máme v týmu konkurenci a hráči musí umět šanci využít. Změny zřejmě nastanou, ale to bych zatím nechtěl předbíhat,“ dodal Horejš.

Minimálně jedna bude vynucená. Lukáš Skovajsa odstoupil se Slavií po půlhodině s poraněným zadním stehenním svalem. „Určitě hrát nebude. Nemělo by to být vážnější zranění, ale týden nebo deset dní bude muset být v klidu. Nenastoupí ani David Ledecký, který by se po reprezentační přestávce mohl vrátit do plnohodnotného tréninku. Zbytek týmu je připravený,“ vypočítává.

Na své soutěžní premiéry v černobílém dresu nebudou rádi vzpomínat ani další dva Slováci – stoper Martin Králik a záložník Lukáš Jánošík. Prvoligový debut nevyšel ani Lukáši Matějkovi.

Slávistický kapitán Jan Bořil se raduje z gólu do sítě Českých Budějovic, za ním zklamaný brankář Jaroslav Drobný.

Šanci na první body mají České Budějovice v pátek, kdy od 18 hodin nastoupí k utkání na hřišti ostravského Baníku. „Uhráli plusový bod venku v derby v Karviné. Doma budou chtít první zápas vyhrát. Nečeká nás nic jednoduchého. Baník pomýšlí na vyšší příčky, má velkou sílu hlavně směrem dopředu a skvělé fanoušky,“ představuje soupeře trenér Dynama.

Ostrava - Budějovice Pátek od 18 hodin online.

Jihočeši chtějí bodovat a napravit úvodní vysokou porážku. „Chceme vyhrát, jako každý zápas. Ani tolik nekoukáme na soupeře jako na to, abychom zlepšili náš výkon a odstranili chyby. Jenom to nás může dovést k úspěšnému výsledku,“ uzavírá trenér.

Dynamo s Baníkem v minulé sezoně v obou zápasech prohrálo. V duelu 9. kola v Ostravě 1:2, když za hosty pouze snižoval Michael Rabušic. Odveta v Budějovicích nabídla atraktivní podívanou, Jihočeši tehdy byli v laufu. Soupeř ale zvítězil 2:0 a ukončil tím 12zápasovou sérii černobílých, kdy vstřelili gól.