V tomto týdnu bude jasno, tvrdí o budoucnosti Dynama majitel Koubek

Jednání o změnách majitele fotbalového Dynama České Budějovice by měla skončit v tomto týdnu. Potvrdil to stávající šéf Vladimír Koubek. Do klubu by měl vstoupit strategický partner ze zahraničí. Varianta se skupinou okolo Františka Chvalovského padla.