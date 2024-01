Majitel Dynama: Partnerství s Brity už funguje, nového kouče uvedeme brzy

V jaké fázi jsou jednání o vstupu strategického partnera do klubu?

Moje společnost C. S. commerce service, a.s., je majoritním akcionářem klubu. Já jsem jejím jediným akcionářem. Už v prosinci byla uzavřena smlouva o strategickém partnerství s britskou konzultantskou společností Footify Partners UK Limited. Ta je reprezentantem investorů z ekonomického prostředí britských ostrovů. Specializuje se na rozvoj klubů, fotbalu a sportu jako takového. Partnerství už funguje.

V pondělí jste pro MF DNES uvedl, že bude jasno v tomto týdnu. Proč jste věc nezveřejnili dřív?

Všechno se zaseklo vánočními svátky. Od 15. prosince do Tří králů je to takové mrtvé období, pokračovaly konzultace. Až teď jsme se rozhodli to zveřejnit.

Co se v klubu změní v nejbližších dnech?

Očekávám, že Footify vyšle do klubu osobu, se kterou bude Dynamo spolupracovat. Předpokládám, že i já se budu věnovat dění v klubu, ale už ne na té čelné pozici.

A na jaké pozici?

Budu se zabývat vnitřním chodem klubu ve vazbě na účetnictví, účetní firmu a finance.

Kdo bude klub řídit?

To právě ještě není dohodnuté. Footify buď vyšle svoji osobu, nebo pověří někoho ze zdejších lidí.

Kolik peněz Footify investuje?

Je to v jednání. Řešíme, jestli a jak nám mohou pomoci s aktuální finanční situací.

Proč jste právě britskou společnost oslovil k partnerství?

Už při příchodu do Dynama v květnu 2021 jsem avizoval, že se budu klub snažit připravit na příchod strategického partnera. Teď to jenom naplňuji.

Stále tedy v Dynamu držíte sto procent akcií?

Ano. Respektive jich držím 88 procent, 12 procent vlastní akademie. Zatím tento stav platí.

Prvoligový A tým dočasně vedou Jiří Lerch s Jiřím Kladrubským. Kdo vybírá nového stálého kouče?

Jednají o něm lidé ze sportovního úseku. Já jsem se k tomu zatím nevyjadřoval. Dávám na jejich doporučení. Jasno by mělo být opravdu brzy, nejspíš v nejbližších dnech nebo i hodinách. V médiích už jména favoritů zazněla.

Budete konkrétnější?

Nezlobte se, nebudu. Jsou ve hře i další. Musí být jasno co nejdřív.

Nepočítáte s variantou, že by tým dál vedli zaskakující asistenti?

Zatím u týmu jsou, ale podle sportovního vedení by měl přijít nový hlavní trenér.

S novým trenérem nastanou i změny v kádru?

Hráčský kádr bychom rádi posílili. Ale zatím neumím říct, kteří hráči to budou. To má na starosti náš skauting a sportovní úsek. Já se v poslední době musel věnovat hlavně jiným záležitostem.

Zimní soustředění A týmu v Turecku bylo prezentované, že je v jednání. Jak to s ním vypadá?

Soustředění v Turecku by mělo být. Také v tomto případě jsme čekali na vyjasnění některých věcí ve sportovním úseku. Zaplatili jsme další splátku a měli bychom odletět.

Mluvilo se také o zpožděných výplatách hráčů. Byla to pravda?

Vrátím se do loňské sezony. V ní až do prosince hráči měli všechny výplaty uhrazené včas. Jednou jsme se zpozdili o pět dní.

A nyní je to jak?

V tomto přechodném období řešíme financování a mělo by být jasno v tomto týdnu.

Rok 2023 pro klub nebyl úspěšný. Nebo ho můžete hodnotit jinak?

Ne, úspěšný opravdu nebyl. Působení trenérské dvojice Marek Nikl – Tomáš Zápotočný hodnotím jako velice neúspěšné.

A co plánujete do příštího roku?

Zachránit se v první lize a ekonomicky stabilizovat klub.

Závěrem ještě k fanouškům. Jak vnímáte jejich postoj a aktuální náladu?

Některým jejich postojům se nedivím. Včetně poháru jsme prohráli sedm utkání v řadě, takže je logické, že byli nespokojení. Na druhé straně je pro mě obtížně pochopitelné, že vyrazí na zápas do Hradce Králové, kde otevíráme nový stadion, a poničí zařízení a sedačky v sektoru fanoušků hostů. Totéž udělali v Olomouci. Navíc narušili i utkání v Plzni. Jen za tyto poklesky v podpoře klubu jsme na pokutách zaplatili už 300 tisíc korun.

Při posledním domácím zápase s Hradcem Králové byl sektor fanoušků dokonce uzavřený.

Měl jsem obavu, že něco podobného předvedou i doma. Proto jsem se domluvil, že není možné postupovat jinak než sektor pro toto utkání zavřít. Jednal jsem se zástupci fanoušků, je mi to líto, ale i oni si musí trochu sáhnout do svědomí, že by klub měli podporovat v limitech slušného chování.