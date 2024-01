Jsme trenéři na dobu neurčitou, hlásí Lerch. Dynamo dál povede s Kladrubským

Když budějovičtí fotbalisté ve čtvrtek ráno mířili do kabiny, většina z nich ani nevěděla, kdo je přivítá jako hlavní trenér. Málo vídaná věc odráží situaci, která v Dynamu panuje.

Teprve o den dříve majitel klubu Vladimír Koubek oznámil Jiřímu Lerchovi s Jiřím Kladrubským, že na dobu neurčitou povedou jihočeský prvoligový klub.

„Byli jsme u pana majitele, kteří řeší vstup hlavního partnera. Nevím, v jaké je to fázi. To mi nepřísluší komentovat. Ale než se to vyřeší, tak jsme s Jirkou Kladrubským pověření vedením týmu,“ okomentoval Lerch.

Vstup partnera se však protahuje, řeší se dvě možné linky, což ještě přidává na napětí a zároveň pozici Dynama komplikuje. „Jako hráč ani trenér jsem nic takového nezažil. Ale v posledních týdnech jsme se na takovou možnost připravovali. Zimní přípravu a tréninkový plán jsme měli nachystaný, jako bychom byli hlavní trenéři. A musíme se s tím teď vyrovnat,“ naznačil.

Kádr Dynama na začátku přípravy Brankáři: Colin Andrew, Martin Janáček, Dávid Šípoš

Obránci: David Broukal, Ondřej Čoudek, Lukáš Havel, Martin Králik, Matouš Nikl, Martin Sladký, Vincent Trummer

Záložníci: Wale Musa Alli, Marcel Čermák, Alen Dejanovič, Patrik Hellebrand, Vojtěch Hora, Michal Hubínek, Pavel Osmančík, Jiří Skalák, Jan Suchan, Samuel Šigut.

Útočníci: Quadri Adediran, Zdeněk Ondrášek, Jakob Tranziska (zkouška), Tomáš Zajíc

Poslední celek prvoligové tabulky by potřeboval také posílit a to výrazně. Ani počet hráčů aktuálně není optimální. „Posily určitě budou, ale je to ale otázka na vedení klubu. Teď je to vše pozastavené,“ pokrčil rameny stávající hlavní kouč.

Zatím jediným nováčkem je útočník z druhé rakouské ligy Jakob Tranziska. Dvaadvacetiletý forvard přichází z Admiry Wacker, v letošní sezoně zaznamenal v součtu ligy i poháru tři góly a jednu asistenci. „Viděl jsem ho ve třech zápasech, potenciál v něm je. Je tady na týdenní zkoušku. Další posily se řeší,“ dodal kouč.

Pohyb v kádru by mohl být i směrem ven. Zájem o útočníka Quadri Adedirana projevily Pardubice a nově také ostravský Baník. Po sezoně končí smlouva Patriku Hellebrandovi a také o něj je zájem. Otázky jsou u dalšího působení Wale Musa Alliho. „Zatím nikdo neodchází. Ale řeší to vedení,“ přidal Lerch.

Zimní příprava potrvá pět týdnů. Jihočeši ji převážně zvládnou v domácích podmínkách. Soustředění v Turecku na přelomu ledna a února je v jednání. Zatím jsou v plánu dva přípravné zápasy, oba v tréninkovém centru na Složišti. Jihlavu vyzve Dynamo 13. ledna, rakouský Amstetten prověří 19. ledna.

České Budějovice jsou po podzimní části na posledním místě tabulky s jedenácti body. Trápí je nejhorší ofenziva soutěže, za 19 zápasů dostaly 41 branek. Na své konkurenty však zatím nemají takovou ztrátu. Předposlední Zlín má o tři body víc, Karviná je o další bod vpředu, Pardubice jsou na šestnácti. „Chceme se vyhnout přímému sestupu. Věřím, že potenciál a kvalitu mužstvo má,“ zdůraznil zaskakující trenér Lerch.