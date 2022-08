Brněnský talent Ševčík oslavil dvacetiny dalším gólem i vedením v lize

Co se posledních několik let zdálo nemožné, se brněnským fotbalovým fanouškům v sobotu splnilo. Alespoň na chviličku. Zbrojovka poprvé od čtvrtého kola sezony 2003/2004 vedla v průběžné tabulce díky vítězství 3:1 nad Mladou Boleslaví tuzemskou nejvyšší soutěž. O malou chvilku později je sice na trůnu doplnili hráči Bohemians se stejným skóre i počtem bodů, skvělou náladu před týdnem s volným losem to ale pokazit nemohlo.