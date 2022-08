Fotbalová euforie. Brněnský nováček v úvodu sezony boduje i baví

Brňané kromě výsledků překvapili i odvážným a pohledným fotbalem, který baví diváky a rozpoutal v Brně dlouho nepoznanou fotbalovou horečku. Zatímco mužstvo teď má kvůli odloženému duelu v Plzni volný víkend, fanoušci jsou ve varu a pídí se po vstupenkách na duel se Slavií příští neděli.

„Zbrojovka se naučila ve druhé lize vyhrávat a bavit se fotbalem. Přestože jsou teď o úroveň výš, tohle se nezapomíná. Těžko se to popisuje, ale pokud se to povede týmu vštípit a do toho ještě vhodně doplníte kabinu o několik správných hráčů, tak to může nést ovoce,“ vyzdvihuje televizní expert a bývalý brněnský útočník Luděk Zelenka.

Zatímco v nižší soutěži Zbrojovka často sbírala výhry po upracovaných výkonech, nyní její hra působí vcelku ladně. „Ve druhé lize na nás každý nastupoval s tím, že se vytáhne proti mužstvu v pozici totálního favorita. Týmy vás trápí, vy se na nehezkou výhru strašně nadřete, a oni pak další týden dostanou od mnohem slabšího týmu vysokým rozdílem,“ popisuje brněnský záložník Jiří Texl. „Najednou jsme ale outsidery my a styl s brejky je nám z mého pohledu bližší. Ve druhé lize jsme museli dobývat soupeřovo území, tlačit se do zakončení, to se nám tady nestává. Hrajeme to, co nám vyhovuje.“

Velkou zásluhu na dosavadních sedmi bodech a děleném prvním místě v tabulce nese právě střed hřiště, který se v Brně zformoval. K Texlovi, plnícímu roli rozehrávače a defenzivního štítu, trenéři už v minulé sezoně stavěli mládežnického reprezentanta Michala Ševčíka, oplývajícího velkou ofenzivní silou.

Toto spojení ještě vylepšilo hostování Filipa Součka ze Sparty, které vyústilo v pevný trojúhelník, z něhož nyní celá brněnská hra vychází. „Moje role v týmu se nezměnila, ale je mi teď příjemnější. Jsme na to nyní dva. V prvním kole, když tu ještě Filip nebyl, to bylo hezky vidět. Hrát za Šimonem Faltou a Ševčíkem sám, kdy jsou oba hodně orientovaní do ofenzivy, nebylo zrovna jednoduché,“ ušklíbne se 29letý tvůrce hry.

Kvalita i na lavičce

Zelenka upozorňuje, že samotný herní styl je v Brně podobný, jen je díky více zkušenostem efektivnější. „Tvář Zbrojovky zůstává z druhé ligy stejná, trenér Richard Dostálek její projev výrazně nemění. Po výborném nástupu nováčků Pardubic, Hradce Králové a teď Zbrojovky si ale stále častěji říkám, že rozdíl mezi druhou a první ligou není zas takový,“ přemítá střelec s 25 ligovými zásahy v brněnském dresu.

Zda je současná hra Zbrojovky i oku lahodící, nechce Texl posuzovat. Fotbalová krása je prý naprosto subjektivní. „Záleží, kdo hodnotí náš fotbal. Někdy slýchám, že fanoušci v Brně nejvíce ocení, když víc bojujeme a rveme se,“ krčí rameny záložník.

Jemu samotnému se nicméně herní projev jeho týmu zamlouvá. „Překvapujeme trochu i sami sebe. Chvíli to bylo nahoru a dolů, předvedli jsme nebezpečné brejky. Šlo to ale i do zavřené obrany, což se nám povedlo pomocí silné lavičky,“ oceňuje Texl kvalitní střídající hráče.

Právě síla lavičky je podle něj zásadním faktorem úspěšného startu. „Příchod Šimona Falty a Wale Musy Alliho znamenal nárůst konkurence na křídle. Až nad očekávání se chytl na beku Denis Granečný, kde je také přetlak. Navíc každý je jiný typ, a tak mohou trenéři variovat sestavu na soupeře,“ těší záložníka. „Na středu zálohy zase může naskočit Filip Blecha. V tomhle se Zbrojovka obrovsky posunula. Máme teď snad našlapaný tým.

Zčásti kvůli Slavii, do značné míry však i svými výkony Zbrojovka dopředu plní stadion pro další domácí duel. Už po poslední výhře 3:1 nad Mladou Boleslaví se trenér Dostálek nechal slyšet, že nevyprodané ochozy by byly zklamáním. A přání se Zbrojovce daří realizovat, včera v poledne zbývalo k mání už jen 2 700 vstupenek. „Pod střechu už jsou lístky v podstatě vyprodané,“ oznamuje mluvčí klubu Martin Lísal. Plná kapacita 10 200 diváků byla v Brně naposledy v květnu 2016 proti Spartě.

Texla masa diváků těší, vnímat je však prý v utkání nestačí. „Kolik lidí je na stadionu, pořádně zjistím, až když vypnu třeba při rohu, kdy se čeká na balon, nebo při gólu. Člověk to najedou vidí a slyší. Jinak vám zní v uších buben a chorály, ale vy slyšíte jen hlášení parťáka v záloze, který si křičí o přihrávku,“ přibližuje. Vyprodaný stadion přeje Zbrojovce také Zelenka. „Brněnské nadšení z fotbalu je cítit až do Liberce. Snad Srbská vydrží plná nejen na Slavii, ale i na další duely,“ doufá. „S výsledky jsou to spojité nádoby. Když to bude diváky bavit, fotbalisté budou hrát lépe a s tím přijde i úspěch.“