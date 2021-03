Už si víc dovolím, hlásí gólový debutant Fila. Bude z něj brněnský trumf?

Žádné juchání z toho však nebylo. „Je to pro mě vzpruha, ale z týmového hlediska z toho nic není,“ posteskl si Fila poté, co v závěru duelu pouze zkorigoval porážku s Jabloncem na 1:2. „Je to znovu jako ze špatného snu, který se opakuje. Když uděláme chybu, soupeř nás potrestá, zatímco my svoje šance neproměníme. Takže zase prohra, zase o gól,“ glosoval brněnský trenér Richard Dostálek.

Brno - Jablonec Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Zase to od jeho týmu nebyl úplně zlý výkon, jenže taky mu zase něco chybělo. V tomto případě lepší první poločas. „Prvních patnáct minut jsme prohrávali osobní souboje, neměli jsme odražené balony, byli jsme odevzdaným soupeřem. Jablonec nás ztrestal po standardní situaci, která neměla být, protože jsme situaci měli vyřešit jinak. Poločas jsme pak dohráli pod dekou, hráči nenašli odvahu se soupeři postavit,“ bilancoval Dostálek.

Přesto v kabině nezvyšoval hlas, tým místo toho zkusil probudit hned trojicí střídání. „Křičet je hezká věc, ale musí se vědět kdy a na koho. My jsme na hráče nepotřebovali vytvořit psychický tlak, ale snažili jsme se je povzbudit, což přineslo úspěch. Hráči díky střídáním zpozorněli a přišli na hřiště jako nový a lepší tým,“ podotkl kouč.

Mezi náhradníky, kteří Zbrojovku zvedli, byl i Daniel Fila. Dvakrát se dokázal šikovně uvolnit a připravoval pozici spoluhráčům, nakonec se – byť příliš pozdě – sám trefil.

„Dan si zasloužil vstřelit gól. Dobře pracoval už v předchozích zápasech, ale v některých momentech měl smůlu, snaží se i na tréninku. Dnes byl pro mužstvo přínosem a v té situaci se zachoval skvěle. Byl bych rád, kdyby v tom pokračoval,“ chválil Dostálek.

Sázet na tak mladého zelenáče je v boji o záchranu hodně ošidné, ale Brnu moc jiných možností nezbývá. Další z útočníků Jakub Přichystal je naprosto z formy a příliš se nevede ani Antonínu Růskovi, na nějž mužstvo spoléhalo nejvíc.

Naopak Fila se čím dál víc otrkává. „Jsem rád, že se trenér nebojí mi dávat šanci a věří, že nejsem jen do počtu. Určitě už se mi hraje líp, než když jsem šel na první zápas a byl jsem dost nervózní. Už si víc věřím a troufnu si i na věci jako v dorosteneckém fotbale, dovolím si třeba kličku,“ líčí teenager, kterému se snaží roli usnadnit i zkušení spoluhráči.

„Radí mi před každým tréninkem i zápasem, co bych měl jak dělat. Snažím se toho využít a co nejvíc to plnit. Samozřejmě to v situaci, ve které jsme, není lehké. Ale já chodím na hřiště tak, že nemám co ztratit, a soustředím se sám na sebe. Když to týmu nejde, chci mu co nejvíc pomoct. Jako od útočníka se ode mě očekávají hlavně góly a asistence,“ uvědomuje si Fila.



Zbrojovka však hlavně musí vyřešit, jak zapnout na domácím stadionu. Z posledních pěti utkání tu získala jediný bod a vstřelila jediný gól - ten Filův. Za celou sezonu tu pak vyhrála jedinkrát. „Nevím, čím to je. Určitě by všichni chtěli vysvětlení, proč nám to doma nejde, ale snažíme se na každý zápas připravit a děláme pro to všechno. Ale pořád je to málo,“ pronesl brněnský obránce Jan Moravec.

Brňané tak zůstávají na sestupové pozici. „Ty zápasy předtím nebyly špatné, ale chyběl nám kousek štěstí nebo něco navíc a uteklo nám to. Dnes nám utekl první poločas, kdy jsme byli všude o krok pozdě, a dohánět to s Jabloncem je těžké. Musíme do toho šlápnout, ještě to určitě není ztracené,“ burcuje Moravec.