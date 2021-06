Miliony vydělá Zbrojovce mladík Fila, dlouhán s šikovnou levačkou

Aby ho Mladá Boleslav získala, musela k jeho výstupní klauzuli, stanovené v eurech, podle portálu iSport.cz přihodit až na konečných 16 až 17 milionů korun.

Proč právě Fila, jemuž ve Zbrojovce za 21 zápasů v minulé sezoně naskočilo pouhých 608 minut, stojí takové peníze?

„Protože je to útočník, jakých moc není. Pohybově velice dobrý hráč, silná levá noha, dobré zakončení, celkem dobrá hra hlavou. Na českou ligu je to zajímavý hráč, který vždycky patřil k nejlepším střelcům dorostenecké ligy. Takový typ Patrika Schicka, i když Patrik je na tom lépe pohybově, ale má šanci se prosadit,“ shrnuje trenér Jan Suchopárek, který 190 centimetrů vysokého Filu vedl v reprezentační devatenáctce.

I když tam v minulém cyklu vyloženě neohromil, už si před pár dny vyzkoušel soustředění jedenadvacítky. Údajně i obě pražská S kolem Fily po první sezoně mezi dospělými kroužila.

„Pamatuji si ho z dorostu. Do devatenáctky jsme si ho vytáhli už v jeho šestnácti. Minimálně měl fyzické předpoklady, aby tuto zátěž zvládl. Chtělo to čas, než si zvykl, ale už tenkrát jsme cítili, že má potenciál propracovat se do ligy. To se v minulé sezoně naplnilo. V každém zápase předvedl něco, co ukazovalo, že má opravdu kvalitu. Cesta ke stabilně kvalitním výkonům je ale před ním ještě dlouhá,“ říká o Filovi jeho bývalý brněnský kouč Pavel Šustr.

Kromě kvality a potenciálu ukázal Fila na jaře ve své hře také množství útočných faulů. „Bude se muset učit hrát souboje jinak, aby v nich vítězil tělem, a ne rukama. Každý hráč prochází vývojem. Jestli to byla přemíra snahy, nebo si potřebuje zvyknout na jinou rychlost hry a kvalitu bránících hráčů... Dospělý fotbal je úplně jiný svět. Nemyslím si však, že to pro Filu bude zásadní problém,“ odhaduje Šustr.

Suchopárek vidí rezervy i v psychice. „Občas po nezdaru celkem rychle propadal skepsi,“ upozorňuje. „Konkurence v nároďáku byla pro něho jiná než v klubu. Nedostával tolik příležitostí, jak byl zvyklý, ale paradoxně ani jeden z jeho konkurentů nenaskočil tak jako on do ligy. Fila má našlápnuto líp než oni,“ zmiňuje Suchopárek.

Pro Zbrojovku jde optikou posledních deseti let o obří transfer. Pro srovnání: Ladislava Krejčího mladšího předloni odeslala do Sparty za necelých osm milionů korun.

Za příspěvek do kasy se jí však rozpadá loňský útok, protože počítat už nemůže ani s Růskem. K němu má nyní podle zdroje MF DNES nejblíž Sigma Olomouc.

Ani jeden z chystaných odchodů zatím Zbrojovka nekomentuje.