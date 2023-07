Priskemu chybělo víc střel, vyčítal ztráty. Nejdůležitější je však výhra, řekl ve Zlíně

„Nejdůležitější je výhra. Nikdo se nebude ptát, jak jsme k ní došli,“ prohodil dánský kouč Brian Priske. Sparta zůstává po dvou kolech stoprocentní.

Výkon ale nebyl ideální, že?

V některých aspektech jsem byl spokojený s defenzivou. Prvních dvacet minut fungovala i ofenziva, mohli jsme zápas rozhodnout. Pak jsme zvolnili tempo. Ale musím vyzdvihnout i Zlín. Bojovali jako lvi. Stáli před bránou a dělali všechno, aby neinkasovali.

Nakonec vás spasila penalta po zásahu VAR.

Situaci jsem neviděl. Ale co jsem slyšel, byla jednoznačná.

Proč jste zvolnili?

Mělo to různé důvody. Jednou z příčin bylo vedro, druhé hřiště. Ale to nechci brát jako výmluvu. I hráčům jsme řekli, že se s podmínkami musí vypořádat lépe. Po přestávce jsme tempo zvedli. Ale když vám míč poskakuje a potřebujete extra dotek, pak se hra zpomaluje. Vadí mi, že jsme měli hodně přihrávek do vápna bez zakončení. Nebo jsme po nich v horším případě dokonce posílali soupeře do protiútoku.

V průběhu utkání poprvé nastoupil Viktor Olatunji. Jak se vám zamlouval?

Má správnou mentalitu, mám z něho dobrý pocit. Ale musí zapracovat na fyzickém aspektu hry, přizpůsobit se kondičním nárokům. To jsme věděli. Neabsolvoval s námi předsezonní přípravu. Potřebuje čas, aby se adaptoval. Na hřišti ale ukázal, v čem může být prospěšný. Udrží míč, rozdá ho.

Znovu chytal Vorel. Nezvažovali jste nasazení Petera Vindahla?

Přemýšlel jsem nad tím jako u každého jiného hráče. Cítil jsem, že je správné nechat v bráně Vorlise a Peterovi nechat čas, aby ještě lépe poznal spoluhráče. Letní přípravu prodělal ve svém klubu, ale ne celou.

Co Kryštof Daněk? Proslýchá se, že ho pošlete na hostování

Máme hráče, kteří nenastupují podle představ. Dáňa je tenhle případ. Ale co si řekneme s hráči, zůstane mezi námi. Jsem spokojený se všemi, které máme v kádru. Přestupní okno je dlouhé, příchody i odchody jsou možné. Debatu povedeme s Tomášem Rosickým i Tomášem Sivokem, ale jsou to naše interní věci.