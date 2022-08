Kouč Bohemians: Žádné ukájení, po třech kolech je zbytečné mluvit o lídrech

Co s vámi 1. místo dělá?

Když jsme viděli los, možná jsme byli víc při zdi. Nevěděli jsme, co čekat. Příprava byla herně vydařená, ale nikdy nevíte, jak na ni navážete. Možná jsme měli štěstí na soupeře, které jsme potkali v ne úplně optimálním rozpoložení. Počkal bych ještě pět šest sedm kol. Teď máme Hradec Králové, Spartu, České Budějovice. Pak bude jasněji. Teď mluvit o lídrech je zbytečné. Nechci nás dostávat pod tlak, není klišé, že jdeme zápas od zápasu. Každý chceme vyhrát, to není žádná floskule, takhle jsme nastavení.

S jídlem roste chuť. Týká se to i vás?

Po třech kolech bych o změně cílů nemluvil. Klukům jsem říkal, ať si do pondělku odpočinou a slaví, pak ať si to vymažou z telefonu, jestli to mají vyfocené. Musíme makat. Víme, že v Teplicích to nebylo ideální. Teď nás čeká série velmi těžkých zápasů, při vší úctě k Teplicích možná těžších než tenhle. A takový výkon by nestačil.

Co se vám nelíbilo?

V 1. poločase na hřišti běhalo pětadvacet alibistů, ať si to každý přebere, jak chce. Nikdo nechtěl na hřišti nic udělat. Ani jeden soupeř a lidi, co to měli řídit. Zbytečný poločas, nebyl jsem vůbec spokojený, umíme hrát líp. Trošku jsme si přenesli deku z minulého zápasu s Ostravou, na domácích možná ležela tíha utkání. Do 2. půle jsme vlétli aktivněji, narušilo to naše vyloučení, které nás semklo. Začali jsme bojovat jako jeden muž. Viděl jsem, že na domácí dolehlo, že hrají proti deseti. Nedařilo se jim, v tom momentu jsem cítil, že utkání jde vyhrát.

A to se vám povedlo díky gólu Křapky v 85. minutě.

Kluci si za tím šli. Výkon byl asi nejslabší z těch tří v sezoně, měli jsme rezervy. Ale možná jsme takový zápas potřebovali. Za celou dobu, co jsem u mužstva, jsme nesehráli takový ani jeden. Buď jsme hráli špatně a prohráli, nebo jsme byli dobří a remizovali. Možná se nám vrátilo pověstné štěstí za Baník, tehdy jsme smolně ztratili dva body, teď jsme je šťastně získali. Jak říká pan Škorpil, pánbůh to řídí do průměru, tak dneska to do průměru asi hodil.

Za tři kola jste nastříleli sedm gólů, to vás musí blažit, ne?

Považuji se za ofenzivního trenéra a velmi to kvituji. Těch sedm gólů vysoce hodnotím, byť teď se nám útok trochu rozpadá. Dnes i v deseti obrana fungovala velmi dobře, paradoxně jsme v oslabení bránili zodpovědněji a líp než v jedenácti. A byli jsme i nebezpečnější. Cítil jsem, že mužstvo nabírá na síle a sebedůvěře. Tým je v progresu a transformaci, chceme se posunout jako mužstvo i klub, růst. A takové vítězství je někdy cennější než 3:0, kdy vám všechno vyjde. Hráči si musí uvědomit, že se dá vyhrát i takové utkání, to je strašně cenné poznání. I vidět ty charaktery, které za to vzaly a uměly se s tím vypořádat.

Jaké jsou minusy vašeho startu?

Bojácný výkon v Teplicích a minulý týden ztracené body s Ostravou, to byl vyhraný zápas. Ale nechci se v tom hrabat, kopat do kluků. Jsem spokojený se sedmi body. Nelítáme ovšem v oblacích, jsme pokorní a jedeme dál.