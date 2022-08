Sebevědomé skoky chudých klokanů. Jak to ta Bohemka jenom dělá?

O titulu nemluvme, tak vysoko nejskromnější z pražských ligových klubů myslet nemůže. Ale po pěti kolech se sluší říct, že tenhle tým má sílu a může útočit na elitní šestku.

Bohemka je pátá, s nepatrnou ztrátou čtyř bodů na vedoucí Slavii.

Nastřílela devět gólů, což je zřetelný posun. Naposledy v sobotu zaslouženě remizovala 1:1 na Spartě, která první půli prospala a ve druhé se marně snažila zápas otočit.

Přitom když trenér Jaroslav Veselý před zápasem líčil, jak doufá, že se sparťané budou jeho týmu bát, kdekdo se asi ironicky pousmál. Po utkání ovšem hrál na tváři úsměv jemu: „Nerad lžu. Ani hráčům, ani veřejnosti. Když cítím z mužstva sílu, řeknu to.“

Možná právě odhodlaný přístup a sebevědomí byly tím, co Bohemians v posledních sezonách nejvíc chybělo. Pokud tedy nepočítáme peníze, kterých je u Botiče dlouhodobě nedostatek.

V minulé sezoně to došlo tak daleko, že si klub s klokanem ve znaku říkal o malér. Kdyby nezvládl baráž proti Opavě, zahučel by do druhé ligy, odkud by se dost možná těžko prokousával zpátky. Nejlepší hráči by odešli, sponzoři by si hodně rozmysleli, jestli tým dál podporovat. I na fanoušky, možná nejvěrnější v Česku, by jistě padla deprese.

Nedivte se. Byli už tak unavení neustálým pinožením se ve spodní části tabulky, že se trenéra během jara v podcastu na klubovém webu ptali: Nebude líp Bohemce ve druhé lize? Fandit jí, když rok co rok hraje o udržení, to je trápení!

„Rád bych řekl, že to bude lepší, ale potřebujeme se hlavně zachránit,“ odpovídal kouč opatrně: „Musíme jít krok za krokem, třeba vám v příští sezoně uděláme víc radosti.“

Zatím to platí stoprocentně. Na úvod drtivé vítězství 3:0 v Jablonci, pak divoká plichta 3:3 s ambiciózní Ostravou, výhra v Teplicích, až ve čtvrtém kole těsná porážka s Hradcem (v parádním duelu bylo třicet střel!) a teď remíza na Spartě.

I tohle jsou Bohemians, model podzim 2022. Perfektně organizovaní, odhodlaní, důslední, zároveň odvážní. Pod Veselým, hromotlukem s holou hlavou, volnou košilí a dobráckým úsměvem, se jim povedlo získat balanc. Dávno neplatí, že by se k výsledkům museli profaulovat, najednou umějí i bavit a vyšlápnout si na favority.

Přitom tým se v létě nijak dramaticky neproměnil. Ze sestavy, která vyběhla na Letné, jen záložník Jánoš nezažil jarní trápení. Ostatní jsou v kádru delší dobu. Všemu pořád šéfuje kapitán Jindřišek, který prožil v sobotu mimořádný večer: odehrál ligový zápas číslo 400 a v jedenačtyřiceti naběhal přes 12 kilometrů, víc než kdokoli na hřišti. Veselý, který kapitánovi – stejně jako několika zkušenějším – toleruje tykání, chválil: „Nehraje za zásluhy, dokáže tým strhnout.“

Platí to i pro kouče, který na jaře povýšil z role asistenta. Sám ligu nikdy nehrál, zato jako trenér už má v pětačtyřiceti slušný životopis: v Hradci mu pod rukama vyrůstala silná generace v čele se slávistickým lídrem Holešem, kromě angažmá v Kolíně, Litoměřicku a Chrudimi si střihl i dvě sezony v Emirátech, kde pomáhal Ivanu Haškovi.

V prvním ligovém angažmá mu ovšem věřil málokdo.

Když v březnu tým přebíral po odvolaném kolegovi a kamarádovi Klusáčkovi, zůstala mu asistentská smlouva a vypadalo to, že Bohemians potřebují uvolněné místo jen zalepit, aby co nejvíc ušetřili. Ukazuje se však, že sázka na neokoukané jméno funguje.