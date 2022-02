Laciná ztráta před gólem i vyloučení. Dostál: Střílíme se sami do nohy

Bohemians potřetí ze čtyř zápasů na jaře prohráli. V Teplicích a na Slavii to bylo jen o gól, Ostrava už dokázala v Ďolíčku skórovat dvakrát.

Po podzimu, během kterého schytávali pětigólové debakly, je to i tak velké zlepšení.

„Celou zimu jsme pracovali na tom, abychom góly nedostávali. To se podle mě - i přesto, že jsme inkasovali dvakrát - dařilo. Spoustu střel a centrů jsme zablokovali, těch šancí nebylo moc,“ řekl trenér Luděk Klusáček.

Jenže první velkou příležitost hostům nabídl kličkováním v rohu Vaníček, který si nechal sebrat balon od Janoška. Po Faltově centru hlavičkoval Almási a odražený balon od břevna dorazil Kuzmanovič.

„V tomhle prostoru toho nemůžete moc vytěžit. Naopak můžete hodně ztratit. To přesně se stalo,“ nechápal Klusáček.

A bylo hůř, pět minut na to šel předčasně do sprch Hronek, který dostal druhou žlutou kartu za faul na Kaloče nedaleko domácí střídačky. Místo snahy o vyrovnání boj v deseti.

„To je jedna z věcí, kterých se musíme vyvarovat. Stejně jako ten gól. Zblokovali jsme množství centrů, uhráli spoustu standardek a pak dostaneme takový gól. A když se nějakým způsobem ženeme za vyrovnáním dostaneme červenou kartu. Na pochvalu to samozřejmě není, ale Hroňas si to určitě uvědomuje,“ řekl Dostál.

Trenér Klusáček tak do příštího zápasu nemůže počítat se střelcem jediného jarního gólu, kterým Hronek rozhodl duel se Zlínem.

„Po Zlíně nám vypadli Necid s Chramostou, pak se přidal i Kovařík. Martin Nový je také dlouho mimo. A teď k tomu přibyde trest pro Hronka za karty. Byla to druhá žlutá. Je to hloupost a nás to poškodí do dalších zápasů. V tomhle stavu nám Petr bude chybět nejen za čtyři žluté, ale i za červenou,“ zlobil se Klusáček.

A Dostál souhlasil: „Nejde jen o tenhle zápas. Dostane trest na jeden, dva. Takhle zkušený hráč, který rozhodl se Zlínem nám může chybět. Víme,že umí dát gól, být nebezpečný a je nechutný do presinku. Ale proto je nás tu tolik, abychom se s tím vypořádali.“

Příští kolo hrají Bohemians v Olomouci, která má na desátém místě čtyřbodový náskok a utkání s Teplicemi k dobru. Ty zase na vršovický klub ztrácí z první barážové příčky bod.

I proto je na fanoušcích znát napětí a nespokojenost, kterým nepřidala ani prohra s Baníkem.

„To vnímám delší dobu. Situace nevznikla dneškem. Je jasné, že jsou naštvaní, nespokojení. Ale stupňuje se to s každým dalším neúspěšným zápasem,“ ví Klusáček.

„Musíme bojovat dál. A věřit, že ubojovaná výhra nám to trochu zlomí. Druhý jarní zápas za sebou jsme prohráli. Když člověk vidí statistiku jen jarních zápasů, je to špatný. Ale z naturelu nejsem ten, který by něco vzdával,“ řekl Dostál.