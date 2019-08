Zná Šípa, Trojana i Dvořáka. Teď míří Hoftych do Ďolíčku jako sok

Liberecký Slovan se po dvou výhrách vyšvihl ze dna do středu tabulky, v minulém kole si zvedl sebevědomí domácím triumfem 3:1 nad Spartou. „Jestli budeme odolní, stateční a předvedeme výkon jako proti Spartě, jsme schopní v Ďolíčku bodovat. Bohemka momentálně doma válí a my jí to musíme znesnadnit,“ říká Hoftych.

Vracíte se do známého prostředí, kde jste v letech 2008-11 působil jako trenér. Co to s vámi dělá?

Musím říct, že se těším. Do Ďolíčku chodím často na zápasy jako divák, kousek od Bohemky navíc bydlí moje dcera, takže se ve Vršovicích často pohybuju. Mám to tam prošlapané, bydlím v centru Prahy a rád chodím pěšky.

Půjdete pěšky i na nedělní zápas Bohemians-Liberec?

Předpokládám, že část cesty ano. Někde zaparkuju auto a zbytek dojdu po svých.

Poznávají vás lidé kolem vršovického stadionu?

Jo, minule jsem tam potkal herce Pepu Dvořáka, což je velký fanoušek Bohemky, a prohodili jsme pár slov. Zápas na Bohemians pro mě bude specifický. Strávil jsem tam hodně času a tři roky jsem bydlel přímo nad stadionem. Vracím se po osmi letech, do Ďolíčku po devíti protože poslední rok mého působení jsme strávili ve „vyhnanství“ v Edenu.

Bude pro vás konfrontace s Bohemians hodně vyhecovaná?

Určitě pro hráče něco vymyslím, aby na Bohemce bojovali, ale hecovat to nebudu. Počítám spíš, že budou nějaké hecovačky od lidí z tribuny, protože v Ďolíčku je kontaktní prostředí a přímo za vámi je vipka domácích. Mám tam hodně známých, ale není to o mně, ale o mančaftu.

Pavel Hoftych coby trenér Bohemians.

Jakou roli vlastně hrálo působení v Bohemians ve vaší kariéře?

Zásadní. Tenkrát jsem za sebou měl dlouhou štaci ve Zlíně, ale hlavní trenér jsem byl jen rok a půl. Dostal jsem nabídku z Bohemians od dnes už zesnulého Lukáše Přibyla, na kterého velmi rád vzpomínám, protože to byl fantastický člověk. Tímto ho tam nahoru zdravím. Byl to z mé strany risk, ve Zlíně jsem měl smlouvu a skončili jsme na krásném osmém místě, kdežto Bohemka sestoupila, takže jsem dobrovolně šel z první ligy do druhé. Ale bylo to pro mě velké lákadlo i díky tradici, Praze a lidem, kteří se kolem klubu pohybují, jako je Ivan Trojan, Karel Šíp, Petr Janda a další. V týmu jsem měl třeba Honzu Morávka, Milana Škodu nebo Marka Nikla, a hned první rok se nám povedlo postoupit. Druhý rok jsme byli dvanáctí, třetí šestí a pak jsem odešel šel do Trnavy. Dá se říct, že Bohemka znamenala přelom v mé trenérské kariéře.

Když jste vloni v Trnavě skončil coby manažer, ptali se vás, jestli se nevrátíte do Bohemky a vy jste to rázně vyloučil...

Já jsem nedementoval práci v Bohemce, ale trenéřinu. Tam, kde jsem trénoval, se prostě ve stejné pozici nechci vracet. Bylo by to spojené s velkým očekáváním, a kdyby se třeba po čtyřech kolech týmu nedařilo, lidi by se ptali, kdo ho přivedl a proč se vracel. Bohemce jsem ale ze Slovenska dovedl jednoho z hlavních sponzorů pro letošní sezonu pana Poóra (bývalého majitele fotbalové Trnavy).

Na zápas jste se připravovali v trochu zvláštní atmosféře. Celý týden se mluvilo o tom, že v minulém zápase, ve kterém jste doma porazili Spartu 3:1, rozhodčí soupeře poškodili. Hodně jste to v kabině řešili?

Vůbec ne. Každý, kdo byl na stadionu, ví, že jsme byli lepší než Sparta, že jsme odehráli výborný zápas, že to kluci odmakali a dali tři branky, kdežto Sparta jen jednu. Pokud jde o rozhodčí, v minulých zápasech jsme byli v obrácené roli, a nikdo takový humbuk nedělal.

Nebojíte se, že se to teď zase může otočit proti vám?

Nebojíme, rozhodčí vůbec nechci řešit. Víme, že na Bohemce je perfektní kulisa. Hráčům jsem říkal, že tamní fanoušci nemají rádi simulace a zákeřnosti, ale umí ocenit i výkon soupeře. Jestli budeme odolní, stateční a předvedeme výkon jako proti Spartě, jsme schopní tam bodovat. Bohemka momentálně doma válí, všech sedm bodů uhrála na svém hřišti a my jí to musíme znesnadnit.

Mluvil jste o tom, že připravíte pro hráče zvláštní motivaci. Prozradíte jakou?

Liga bude mít reprezentační přestávku a hráči mají rádi, když jim realizační tým třeba zaplatí občerstvení. Před třemi týdny jsme měli v Liberci takový teambuilding, kam hráči mohli vzít i rodiny, a něco podobného připravíme i teď. Máme natrénováno hodně a můžeme si den odfrknout. Příští víkend bude navíc volno a každý rád využije babího léta a půjde třeba na houby. Kluci odvedli dva skvělé zápasy, vylezli jsme zespoda tabulky a dostali se mezi střední skupinu. Samozřejmě chceme stoupat ještě výš, ale velmi si vážíme toho, že teď nejsme pod čarou ponoru, což se mohlo velmi lehce stát.

Jak velká je úleva, že jste v posledních dvou zápasech v Karviné a se Spartou získali plný počet bodů?

Hráčům pořád připomínám, v jaké situaci jsme byli před zápasem v Karviné. Každý umí počítat a mohlo se stát, že bychom dneska jeli na Bohemku a měli jen tři body. Kdybychom prohráli v Karviné, sezona by byla opravdu velmi těžká. Takže úleva to určitě je. Na Bohemku jedeme po dvou vítězstvích a do sestavy se nám navíc vracejí Oscar a Mara, kteří stáli kvůli trestu.

Plánujete před koncem přestupního termínu ještě nějakou posilu?

Chtěli bychom ještě posílit ofenzivu. Máme na to deset dní a věřím, že jednoho útočníka ještě přivedeme.