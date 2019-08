Liberec - Sparta, hosté jsou bez Kangy i Mandjecka, v útoku je Tetteh

Pro sparťany je to jeden z nejméně oblíbených zápasů, v minulé sezoně sice v Liberci vyhráli 1:0, ale v předchozích šesti utkáních se jim to nepovedlo. Na stadionu U Nisy pravidelně nechávají body.

Případná další ztráta by v této fázi sezony, po vyřazení z kvalifikace o Evropskou ligu, byla pro ně hodně nepříjemná. V Liberci se tým musí obejít bez afrických opor, Kanga i Mandjeck jsou mimo hru ze zdravotních důvodů stejně jako Costa.

Liberec do nového ročníku neodstartoval také dobře, má jen dvě vítězství, naposled se mu povedlo tři body vybojovat na hřišti poslední Karviné, kde dohrával v devíti. Pokud by podlehl, klesl by na dno tabulky on.