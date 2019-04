Páník: Ukázal jsem hráčům tabulku a některým se možná rozsvítilo

„Je to jen v nich, v jejich hlavách,“ prohlásil ostravský trenér Bohumil Páník. „Musíme je jen přesvědčit, že musejí pracovat, že zadarmo nic nedostanou. Doufám, že i příště budeme pracovat tak tvrdě.“

Příště je v neděli, kdy Baník ve 27. kole první ligy hostí od 15.30 Teplice.

Čím to, že mužstvo po bídných výkonech tak zabralo?

Ukázal jsem jim tabulku posledních pěti kol, kde jsou poslední, aby si sedli na prdel, aby to viděli a uvědomili si, že jsou tam, kde před rokem, kdy jsme hráli o záchranu.

To stačilo – ukázat hráčům tabulku?

Některým se možná rozsvítilo. Proti Liberci nastoupili hráči, kteří čekali na šanci a nezklamali. Doufám, že v tom budou pokračovat.

Vrátili jste se k čtyřčlenné obraně, přičemž vpravo místo zraněného Pazdery nastoupil Fillo. Je to další z variant?

Nic jiného nám nezbývá, přemýšleli jsme. Neměli jsme ani Šindyho (stoper Šindelář má poraněné vazy v kotníku – pozn. red.). Je zraněný na delší čas. Vyšlo nám z toho, že Filous nám tam může pomoct a odehrál výborné utkání. Sedlo mu to.

Po utkání s Libercem fandové skandovali: To je Baník! Potěšilo vás to?

Na začátku utkání volali: My chceme Baník! Takže dneska ho měli. Jen aby nám to vydrželo.