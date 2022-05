Opavský kouč před baráží s Bohemians: Teď už můžeme jen získat

Hraje se pohárovým způsobem – pokud budou mít po obou utkáních celky stejně bodů i vyrovnané skóre, rozhodne prodloužení, případně penalty.

„Pro nás je obrovský úspěch už třetí místo v národní lize a účast v baráži. Teď můžeme jen získat,“ řekl opavský trenér Roman West.

ONLINE: Opava vs. Bohemians podrobná reportáž od 17:00

„Vzhledem k tomu, jak se kádr po pádu z ligy změnil a přišel i nový trenér Roman West, je baráž zcela určitě velký úspěch,“ souhlasil opavský kapitán Jan Žídek. „Nikdo moc nepočítal s tím, že bychom bojovali o návrat, byť někdo možná tajně doufal, že budeme nahoře. Je to odměna za práci, kterou jsme udělali. Kluci si dokázali, že se vyplatí tvrdě trénovat.“

West upozornil, že na straně Bohemians je spousta zkušených a silných hráčů. „Například v útoku Chramosta s Puškáčem, pod nimi Hronek, zprava halfbek Dostál a zleva Kovařík, který hrál v Plzni. A tak dále. To mužstvo je obrovsky silné.“

Trenér zmínil Davida Puškáče, který do Bohemians přišel v lednu 2019 právě z Opavy a na závěr první ligy čtyřmi góly sestřelil Karvinou.

„Už jsme si telefonovali. Říkal jsem mu, že doufám, že se vystřílel. Dlouho gól nedal a pak najednou čtyři, tak snad se zase odmlčí,“ usmál se Jan Žídek. „Přeju mu jen vše dobré, takže když nám dá góly a my baráž vyhrajeme, vadit mi to nebude.“

Jak tedy uspět?

„Čeká nás těžký soupeř. Budeme se snažit co nejvíce je potrápit naším fotbalem. Máme respekt, ale se strachem do souboje jít nemůžeme. To by byl průšvih,“ upozornil Jan Žídek.

„Pokud předvedeme náš nejlepší výkon a dáme ze sebe vše, co v nás je, máme šanci se jim vyrovnat,“ odpověděl Roman West. „Hlavně potřebujeme udělat výsledek doma, abychom měli naději uhrát něco v odvetě v Praze. Pak by to z našeho pohledu mohlo být zajímavé, Bohemka může znervóznět. A může se stát cokoli.“

Žídkovi vyhovuje, že Opava začíná doma. „Naši fandové nás umějí vyburcovat k nadstandardnímu výkonu, a proto je potřebujeme. Je dobré začít doma a nejlépe vítězstvím,“ uvedl kapitán.

West věří, že svou roli může hrát i to, že Opavští mohou být relativně v klidu, zatímco jejich soupeř uspět musí.

„Celou dobu to do našich hráčů dostávám, protože minule ve Vlašimi nás důležitost utkání svázala. Byli jsme nervózní a zápas nezvládli, takže doufám, že se k baráži postavíme psychicky úplně jinak,“ řekl West.

Opava ve Vlašimi prohrála 1:3, ale k třetímu místu jí pomohl Žižkov, který stejným poměrem zdolal Líšeň.

Chce vůbec Opava postoupit?

„My hráči a realizační tým chceme ligu sportovně vybojovat. Co by bylo dál, pokud bychom uspěli, to by už bylo věcí šéfů klubu,“ upozornil Jan Žídek. „Nás hráče budoucí rozhodnutí nesmí zajímat. Stejně to neovlivníme.“