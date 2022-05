Rekordman Puškáč: čtyři góly vzdor trápení. Baráž? Přestávám fandit Opavě, říká

Povstali snad všichni diváci, kteří do Ďolíčku v sobotu navečer dorazili. „Dááávid Puškááč,“ linulo do okolních ulic, zatímco vytáhlý blonďák trochu nesměle kráčel ke střídačce. Rozhlížel se, tleskal. „Tohle by mě ani nenapadlo,“ kroutil hlavou útočník fotbalových Bohemians poté, co odevzdaného soupeře z Karviné sestřelil čtyřmi góly. „A skandování fanoušků? Tolikrát jsem své jméno v životě neslyšel!“