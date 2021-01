Limituje nás finální řešení, je to dlouhodobější problém, ví trenér Kozel

Proti Spartě měli fotbalisté Baníku několik příležitostí. Vesměs ale mířili vedle branky, anebo balon neprotlačili přes obranný val protivníka.



„To byl i můj případ,“ uvedl ostravský záložník Daniel Tetour. „Carlos (de Azevedo) mi dával krásný míč pod sebe, ale nepodařilo se mi ho propasírovat skrz obránce. Škoda.“



A jak viděl šanci de Azeveda, který po jeho centru střílel nad branku? „Asi to neměl úplně lehké, protože byl ve sprintu,“ odpověděl Daniel Tetour.

„Limituje nás finální řešení. To je naší slabinou nejen v tomto zápase. Je to náš dlouhodobější problém,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel.

Upozornil, že hráč se musí rozhodovat podle situace a každá si žádá jiné řešení. „Byly tam akce, kdy jsme místo přihrávky mohli volit střelu, jindy tomu chyběla lepší finální přihrávka, taková jakou v první půli Tetour dával Azevedovi. Jindy to chtělo poslat míč před branku do kapsy, ale my spíše volili zpětnou přihrávku, která není tak nebezpečná. Je na hráči, jak se rozhodne v dané vteřině.“

Utkání komplikoval i tvrdý terén a také mráz.

„Hřiště nebylo ideální už v sobotu, když jsme trénovali. Byl na něm ještě i sníh. Do neděle se aspoň takto dalo dohromady,“ uvedl Luboš Kozel. „Terén nebyl jednoduchý, ale nepopasovali jsme se s ním úplně špatně. Důležité bylo neudělat v přechodové fázi chybu, která by nás mohla stát zápas.“

To bylo s ohledem na stav hrací plochy podstatné i podle Tetoura. „Vzhledem k terénu jsme se hlavně připravovali na to, abychom nějak hloupě nechybovali. Jinak jsme chtěli hrát a myslím si, že se nám to i dařilo,“ řekl záložník.



Jak se mu hrálo v mrazu, který se pohyboval kolem 12 stupňů Celsia a během zápasu ještě přituhlo?

„Ze začátku to bylo těžší, než jsem se trochu rozdýchal. To dýchání a cit v nohách nebyly úplně optimální,“ přiznal Daniel Tetour.

Ovlivnilo počasí duel?

„Snad jen terén, který byl tvrdý, takže tam byly nepřesnosti, které by na lepší ploše nebyly. Ale jinak bylo utkání solidní,“ řekl záložník.

Baník už ve středu od 16.00 v dohrávce 8. kola hostí Slovácko. Znovu se bude muset připravit nejen na soupeře, ale i na mrazivé počasí a horší hrací plochu.

„Doufám, že už takový mráz nebude,“ řekl Daniel Tetour. „Bude složité připravit se během dvou dnů na další těžké utkání, ale ne neobvyklé. Navíc v sobotu už zase hrajeme ve Zlíně.“