Kozla po remíze mrzelo špatné řešení šancí. Naše slabina, řekl

„Před utkáním by bod možná nebyl úplně špatný, ale vzhledem k jeho průběhu, kdy jsme měli více šancí a možná i více ze hry, nás mrzí, že jsme nevstřelili branku,“ řekl ostravský trenér Luboš Kozel.

Takže s útočnou hrou spokojený nejste?

Nemohu být, když jsme se střelecky neprosadili. V poli jsme ještě měli slušné pasáže, ale i horší. Limituje nás finální řešení. To je naší slabinou nejen v tomto zápase.

Měli hráči pokyn dostávat se více k brance?

Ne. Hráč se musí rozhodovat podle situace a každá si žádá jiné řešení. Několikrát nám chyběla dobrá finální přihrávka, taková jakou v první půli Tetour dával Azevedovi. Byly tam ještě dvě tři situace, kdy to chtělo poslat míč před branku do kapsy, ale my spíše volili zpětnou přihrávku, která není tak nebezpečná. Je na hráči, jak se rozhodne v dané vteřině.

Nejlepšího střelce ligy Juliše jste nepustili do šance, takže obrana obstála?

Defenzivně jsme zápas zvládli dobře. Důležité bylo, že jsme moc nepustili do hry Bořka Dočkala, nahoře pak nemají takovou podporu.

Musel jste měnit taktiku kvůli těžkému terénu, na němž určitě nešlo tolik kombinovat?

Hřiště nebylo ideální už včera, kdy jsme trénovali. Byl na něm ještě i sníh. Do dneška se aspoň takto dalo dohromady. Terén nebyl jednoduchý, ale nepopasovali jsme se s ním úplně špatně. Důležité bylo neudělat v přechodové fázi chybu, která by nás mohla stát zápas.

Na hrot útoku jste postavili Kuzmanoviče. Jak se vám líbil?

Rozhodli jsme se správně, odehrál slušné utkání, splnil, co měl. Chtěli jsme Spartu i trochu překvapit, asi to nečekali.

Dlouho jste nestřídali. Proč?

Protože nám hra fungovala, nebyl důvod. Po sedmdesáté minutě ale začala být Sparta nebezpečnější, takže jsme udělali změny v sestavě i s přihlédnutím k typologii hráčů.

Už ve středu v dohrávce z podzimu hostíte Slovácko. Dají se čekat změny v sestavě?

Máme teď před sebou více utkání, takže určitá rotace bude.