Mladíci místo v sestavě ostravského Baníku zadarmo nedostanou

„Pepe je momentálně zraněný, ale v předchozích zápasech se nevešel do nominace,“ uvedl ostravský trenér Ondřej Smetana. „Vzhledem k nynějšímu způsobu hry dávám přednost jiným hráčům.“

Dvaadvacetiletý Španěl Mena přišel do Baníku loni v létě ze Sevilly. V lize dosud stihl devět zápasů, přičemž čtyřikrát byl v základu. Naposledy nastoupil ve 23. kole doma s Příbramí (5:0).

Jednadvacetiletý nigerijský krajní obránce Muhammed Sanneh zatím dostal příležitost jen v pohárových duelech s Třincem a Spartou a o rok mladší gambijský záložník Yira Collins Sor v pěti utkáních jen střídal. Oba se k týmu připojili letos.

„Je tady dvaadvacet kvalitních hráčů a ti starší nebo ti ze základu, nechtějí nikoho do sestavy pustit,“ uvedl Smetana. „Všichni na tréninku pracují. V sestavě jsou hráči, kteří si ji zaslouží. Nastupují ti nejlepší a ti, co se do zápasu hodí vzhledem k soupeři.“

Yira Collins poprvé hrál ve 20. kole v Pardubicích (2:3) ještě za trenéra Luboše Kozla. Tomu ho však doporučil Ondřej Smetana, jenž tehdy vedl rezervní tým. A Collins okamžitě zaujal svou rychlostí.

„Je to velmi zajímavý hráč. Na tréninku ukazuje, že má jiné věci než naši hráči, ale má i spoustu nedostatků. Minule proti Opavě by nám v defenzivě asi moc nepomohl,“ upozornil Smetana. „Stále se s námi sžívá.“

Trenér dodal, že navíc byl deset dnů doma v Nigérii, aby si vyřídil vízum. „Měl tréninkový plán, ale nevíme, jak ho plnil. Nepřijel úplně v ideálním stavu, nebyl v dobrém rozpoložení, takže teď má do sestavy daleko,“ přiznal Ondřej Smetana.

„Každopádně si zvyká na zdejší těžkou přípravu. Shodil tři kila, takže hlídáme i tohle. Neznamená to, že když je extrémně rychlý a umí se prosadit jeden na jednoho, tak dostane přednost před někým jiným. Tak to nefunguje. Fotbal je i o spoustě dalších věcí, které se musí naučit, a na tom pracujeme.“

Jak Smetana upozornil, na Collinsově místě mohou mimo jiné hrát David Buchta, Daniel Holzer, Gigli Ndefe, Carlos de Azevedo...

„Je tady hodně hráčů, kteří na tréninku vypadají jinak a jsou platní. Sorův čas musí přijít a my s ním musíme pracovat, zlepšovat ho. Ale nebude to hned.“

Na šanci čekají i mladí ostravští odchovanci – obránce Ondřej Kukučka, záložník Jakub Drozd a útočník Daniel Šmiga. Všem je sedmnáct let.

Nestálo by za to poslat je do hry nyní, když Baník bude už jen těžko bojovat o pohárové příčky? „Baník pořád o něco hraje,“ namítl trenér Smetana. „Je to klub, od něhož fanoušci žádají vítězství v každém zápase. A dávat prostor někomu jen proto, že by ho měl dostat, mi přijde ne úplně fér, jako ne úplně standardní chování.“

Kouč dodal, že spolu s realizačním týmem vnímají, že potenciál mladých kluků v klubu je. „A věřte mi, že budu ten první, kdo bude chtít Drozda, Kukučku, Šmigu mít v sestavě, až na to budou mít, až budu vědět, že utkání zvládnou.“