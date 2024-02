Fotbalisty Baníku a Karviné čekají v týdnu zápasy rychle za sebou

„Abychom uspěli, musíme oproti utkání v Českých Budějovicích přidat a zlepšit se ve všem. V pohybu, být agresivnější, důraznější a snažit se navázat na podzimní výkony proti týmům z čela tabulky,“ řekl ostravský trenér Pavel Hapal. „Za každou cenu chceme odčinit nepovedené utkání ze soboty. V hlavě mám nějaké přesuny v sestavě, ale rozhodneme se asi až v den utkání.“

Baník – Plzeň Úterý 18.00 online

Karvinští hostí ve středu v dohrávce 18. kola od 17.00 Pardubice. „Pořád je před námi hodně zápasů, ale každý gól, každý bod rozhoduje,“ prohlásil karvinský trenér Juraj Jarábek.

„My jsme prohráli se Spartou, ale první jarní kolo potvrdilo, že počáteční zápasy jsou specifické – Baník prohrál v Českých Budějovicích, Pardubice vyhrály na hřišti Slovácka... Proti Spartě jsem neměl hráčům co vytknout, ale soupeř potvrdil, že má výborný evropský tým.“

Karvinský brankář Dominik Holec výsledky ostatních celků neřeší. „My s tím nic neuděláme. Teď máme tři dny, abychom se připravili na Pardubice,“ prohlásil.

Karviná – Pardubice Středa 17.00 online

Neupíná se ale jen k duelům s Pardubicemi a 16. března doma s Českými Budějovicemi. „Porazit oba tyto týmy by bylo super, ale náš úkol je zachránit ligu, získat co nejvíce bodů a je jedno s kým.“

Karvinští hned postavili do základu i jedinou posilu útočníka Martina Regáliho. „Měl to těžké. Je to ofenzivní hráč, ale výborně si plnil i obranné úkoly, Preciado se proti němu neprosazoval. Sice selhal ve velké šanci, ale podal slušný výkon. Má charakter, pomůže nám,“ věří Jarábek.