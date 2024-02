V přípravě jsme góly dávali. Teď mlčíme, povzdechl si Hapal po prohře s Plzní

Oproti utkání v Českých Budějovicích se výrazně zlepšili. Vzdorovali, bojovali, jenže fotbalisty Baníku Ostrava v dohrávce 17. kola s Plzní srazil gól Cadua ve druhé minutě nastaveného času...

Jeho centr z levé strany proletěl křižně až do branky. Baník prohrál 0:1.

„Měli jsme to utkání dotáhnout nejméně do remízy a ne dostat takový hloupý gól. Mužstvo se rvalo od první do poslední minuty, ale hloupou chybou jsme prohráli,“ prohlásil ostravský trenér Pavel Hapal.

V čem byla ta chyba?

Karel (Pojezný) přestal hrát, když soupeř ležel na míči. Měl vyvinout aktivitu a sudí mohl písknout hru na zemi, anebo faul. Pak však přišla přihrávka na Cadua, který střílel, probíhal tam hráč (Tomáš Chorý), na něhož Lety (brankář Jiří Letáček) reagoval a zapadlo to tam.

Jaké to utkání bylo?

V prvním poločase jsme měli hodně ze hry i šance, ty jsme bohužel neproměnili. Měli jsme i dost střeleckých pokusů. Škoda. Byl to ale od nás daleko lepší zápas, diametrálně odlišný, od toho v Českých Budějovicích. S velice těžkým soupeřem. Na můj vkus obě mužstva měla docela dost nevynucených ztrát míče, což možná tu hru zase staví do jiné polohy. Bylo tam však nasazení a bojovnost do poslední minuty.

Plzeňští hned v první minutě po šanci Chorého trefili břevno. Nevystrašil vás ten úvod?

Fotbal se hraje devadesát minut, my jsme za chvíli měli také gólovku. Jen jsme před tím propadli v jedné situaci, nezavřeli jsme centr na zadní tyč, ale střelu jsme zblokovali.

Po Českých Budějovicích jste uvažoval o změnách v sestavě, ale nakonec jste udělal jen jednu, kdy v základu Eldara Šehiće nahradil Ewerton. Proč?

Nechtěli jsme dělat extra zásadní změny, protože mužstvo před tím podávalo v tomto složení dobré výkony. Brali jsme to tak, že v Budějovicích se nám utkání nepovedlo, a také jsme to, náš realizační tým, vzali na sebe.

Doma jste v lize prohráli počtvrté za sebou, byť se takovými protivníky jako jsou Sparta, Slavia a Plzeň. Čím to je?

Byli to těžcí soupeři. Chybí nám málo, abychom výsledek přelomili na naši stranu. Musíme dál pracovat a věřím, že to zlomíme. Mužstvo kvalitu, sílu má. Brzo se k nám zase připojí Tanko (nejlepší střelec týmu kvůli trestu nemůže hrát ještě jeden zápas) a ten nám pomůže.

Čím to, že se nemůžete prosadit gólově?

Situace jsme si vytvořili, hráli jsme proti Plzni, která snad patnáct utkání za sebou neprohrála. Ofenzivní sílu ale máme, v přípravě jsme góly dávali. Teď mlčíme.

Hráči odcházeli z hřiště hodně zdrceni. Jak náročné je bude před sobotním utkáním v Mladé Boleslavi dostat nahoru?

Když prohrajete gólem v devadesáté druhé minutě, budete zdrceni... Jiná cesta než se z toho oklepat, zvednout se a předvést v dalším utkání znovu výkon jako proti Plzni není. Jen musím vstřelit branku a vyhrát.

V 83. minutě jste střídal Ewertona. Bylo to kvůli kondici?

Před tím odehrál jedno utkání, proto šel z hřiště dolů. Ale dalšími zápasy a tréninky se zase do potřebného tempa dostane.

Vnímáte, jestli je na vás, na vaši pozici, po další porážce větší tlak?

To není otázka na mě. Nezlobte se.