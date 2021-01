Grussmann a Kozel o mládeži v Ostravě: Talenty Baník má. Musejí však makat

Už dříve příležitost v prvoligovém celku dostali brankář Radovan Murin a záložníci David Buchta, Jakub Drozd a Filip Kaloč, kteří naskočili i do nejvyšší soutěže.

Na další příležitost čekají útočníci Timofej Barkov a Vojtěch Wojatschke a obránce Jakub Tamajka, kteří loni okusili přípravu s elitním mužstvem.

Baník pracuje na omlazování kádru i tím, že letos přivedl dvacetiletého obránce Muhammeda Sanneha z Gambie a devatenáctiletého záložníka Lukáše Ciencialu z Třince.

„Pokud s nimi budou mít v klubu trpělivost, tak za tři čtyři roky budou mladíci v základu.“ Luboš Kozel trenér Baníku Ostrava

Sanneh zatím v Ostravě hostuje z estonského Paide, Cienciala podepsal smlouvu do 30. června 2024. Tuto sezonu by však měl dohrát v Třinci.

„Lukáše bereme především jako investici do budoucnosti. Má nejen velký fotbalový potenciál, ale také velkou touhu hrát za náš klub a pracovat na sobě. Je to kluk z regionu,“ řekl sportovní ředitel Baníku Alois Grussmann.

„Když přišla nabídka Baníku, nebylo co řešit. Je to lídr regionu, top klub v republice a kluci z našeho regionu k něm určitě vzhlížejí,“ podotkl pro klubový web Lukáš Cienciala.

Baník Baníku podporuje naděje z akademie Zájem na výchově mladých fotbalistů mají i členové spolku Baník Baníku, který vznikl v roce 2012 ve snaze zachránit upadají klub. Od roku 2017 každoročně věnují 50 tisíc korun Akademii Baníku Ostrava. „Náš příspěvek je určený pro tým U15 na zaplacení soustředění nebo cest na mezinárodní turnaje,“ uvedl místopředseda spolku Jaroslav Kula. „Letos, pokud to situace umožní, chceme přispět čtyřem celkům kategorií U12 až U15 na výpravy do Vídně, Salcburku a Mnichova.“

Ondřej Kukučka dokonce povýšil na stabilního člena prvoligového kádru. „Přípravy s áčkem si velice vážím. Budu na sobě pracovat, abych dostal třeba příležitost i v dalších zápasech,“ řekl Ondřej Kukučka, který zatím odehrál přípravné duely loni s Blanskem a letos s Prostějovem.

„Ondra má velkou chuť někam to dotáhnout. Trenér Kozel ho má denně na očích. Pokud bude dostávat šanci, ať už v A týmu nebo béčku, mohl by se v dohledné době prosadit,“ řekl Grussmann.

Před jarní části první ligy dal trenér Kozel v prvoligovém kádru z mladých fotbalistů nejvíce příležitostí Drozdovi, Kukučkovi a Šmigovi. „Jsou to hráči, kteří mají perspektivu, mají potenciál,“ řekl Luboš Kozel. „Tady se to ví. Ale pokud se bavíme o mladých, o Baníku, tak situace v ročnících 1999 až 2001 je taková, že máme Davida Buchtu, o němž si možná nikdo nemyslel, že bude někdy hrát za áčko, a Filipa Kaloče, který už měl nějakou předpověď, že by tu jednou hrával. Jsou jen dva.“

A jak jsou na tom mladší ročníky? „V nula dvojkách (2002) bych neřekl, že někdo vyčnívá, že by si šanci zasloužil,“ odpověděl Kozel. „V klubu jsou ale i další hráči, kteří perspektivu mají. Jednou mohou být dobří, ale pořád to je daleko – je jim šestnáct sedmnáct let. Pokud s nimi budou mít v klubu trpělivost, tak jsem přesvědčený, že za tři čtyři roky budou hrát v základní sestavě první ligu. Všechno však má svůj čas.“

Přípravu nadějí, a nejen v Baníku, ale ve všech klubech i všech sportech komplikuje koronavirová pandemie. Kvůli ní se zastavily plnohodnotné tréninky nadějných fotbalistů v Akademii Baníku Ostrava.

„Tohle je moc špatně,“ potvrdil Alois Grussmann. „Děláme vše pro to, aby mladí kluci trénovali individuálně, jak jen to současné podmínky dovolí. Každému jsme zaslali individuální plán a sledujeme, jak ho plní. Ale trénink na hřišti, s míčem, v týmu a v plné zátěži nemůže nic nahradit.“

Grussmann se s chodem Baníku i jeho akademií seznamuje od loňského srpna, kdy do klubu přišel ze Slezského FC Opava.

„Akademie Baníku, jak jsem ji poznal, funguje výborně a neustále se rozšiřuje,“ uvedl Alois Grussmann. „Majitel klubu do ní investuje a komunikaci s Radkem Slončíkem (sportovní ředitel Akademie Baníku – pozn. red.) i ostatními trenéry. Mohu jen chválit. Jenže s nynější situací nic neuděláme a následky budou. Je jen otázkou, jak velké.“