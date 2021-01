Slončík: Jediný cíl ostravské akademie je sázka na odchovance

„Máme z čeho vybírat, talenty tady jsou,“ potvrzuje Radek Slončík, někdejší opora Baníku a nynější sportovní ředitel Akademie Baníku.

Radek Slončík

Mimo jiné zmínil sedmnáctiletého záložníka Jakuba Drozda a o rok mladšího stopera Ondřeje Kukučku, kteří jsou v prvoligovém kádru. „Několik nula dvojek (ročník 2002 pozn. red.), Wojatschke, Tamajka a Barkov, nakouklo do áčka před rokem, ale vinou různých okolností a i tím, jak k tomu přistupovali, jsou momentálně v béčku.“

Je tedy z čeho vybírat?

Je, i když třeba Grygar přestoupil do Interu Milán, ale z těch nejmladších tady jsou Kukučka a útočník Šmiga, který je v béčku. Velmi nadějné jsou nula čtyřky, které jsme posunuli do týmu U 19. Kluci z toho ročníku, jichž bylo sedm osm v reprezentaci, jsou zajímaví. Někteří by se mohli v budoucnu prosadit.

Vrátí se doba, kdy Baník bude opět sázet na své odchovance?

To je jediný cíl naší akademie, protože za minulých majitelů tady byly, co se týče mládeže, hluché ročníky. V áčku nyní máme Kaloče, což je ročník dva tisíce, Buchtu, který se narodil v roce 1999. Teď s podmínkami, které nám vytvořil majitel klubu, děláme maximum, aby tady nadějných hráčů bylo více. A výchova talentů bude intenzivnější.

„Někteří kluci, když už to bolí a příprava je náročná, nevydrží. Nemají odhodlání.“ Radek Slončík, ředitel akademie

Jak toho chcete docílit?

Tvoříme další projekt, abychom ty kluky ještě lépe nachystali. Věřím, že se nám to podaří. Mít vlastní odchovance je naše jediná cesta, protože jsme specifický klub, protože ne všichni hráči, kteří sem přijdou, to tady zvládají. A momentálně to vidím i v áčku.

Čím to je?

Ne všichni se s naším regionem sžijí, ne všichni mají ten potřebný vztah k Ostravě, k Baníku. Ale všem se snažíme zajistit potřebný komfort a podmínky, aby se prosadili.

Baník v minulosti stahoval nejlepší fotbalisty z kraje i okolí, což je i váš případ, protože jste ze Šumperka. Postupem času se vztahy s jinými kluby zhoršily. Je nyní spolupráce lepší?

Lepší se, ale především pokud jde o menší kluby. Jenže v našem kraji hrají první ligu také Opava a Karviná, druhou Třinec, třetí Frýdek-Místek a Hlučín... Snažíme se spolupracovat, ale každý klub si svoje hráče hlídá.

Takže je problém získat kluky odjinud?

Někdy se domlouváme těžce, takže většinou šikovní kluci zůstávají ve svých klubech. Ale jestli chtějí v dospělé kopané uspět, tak jsem přesvědčený, že v Baníku jsou pro ně nejlepší podmínky. Ne všichni to však takto cítí. Další potíž je v tom, že někteří kluci, když už to bolí a příprava je náročná, nevydrží. Nemají odhodlání, aby to dotáhli mezi elitu.

Je tedy nynější generace měkčí, než byla dejme tomu ta vaše?

Je taková ne úplně ambiciózní. Opakem je Ondra Kukučka, který splňuje všechny parametry. Je dobrý ve škole, ambiciózní, a maká na sobě nejen na tréninku. Celkově, jak je nastavený, může být vzor pro další kluky, co u nás vyrůstají.

Jak vám přípravu komplikuje pandemie koronaviru?

To je problém. Už jsme mysleli, že je vše za námi, ale je to čím dál tím těžší. Někteří kluci odcházejí... Myslím výkonnostně. Ztrácejí i motivaci, aby se prosadili. Mají sice individuální plány, běžecké i na posilování, ale pro některé je těžké donutit se, aby se sami plnohodnotně připravovali.