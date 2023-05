Kliďas Sörensen: Přišel jsem, abych něco vyhrál. Nejlepší obránce? To mě nenapadlo

„To bych nikdy nečekal. Kdybyste mi to řekli ve chvíli, kdy jsem do Sparty přicházel, vůbec bych vám nevěřil,“ usmíval se, když si prohlížel skleněnou trofej pro vítěze ankety Ligové fotbalové asociace. „Vážím si toho, že pro mě hlasovali kapitáni, trenéři i novináři. Těší mě to.“

Co vás k ceně dovedlo?

Asi to, že se snažím dělat věci jednoduše. Být v klidu, přenášet to i na spoluhráče. To je moje povaha, jsem kliďas i mimo hřiště.

Ale oslavy titulu vás asi z klidu trošku vyvedou, ne?

Jasně. Úžasný pocit, největší úspěch v kariéře. Jsem šťastný, že se nám to povedlo dotáhnout.

Když jste do Sparty přicházel, napadlo by vás, že sezona bude tak úspěšná?

Přišel jsem, abych něco vyhrál. Do té doby jsem v kariéře hrál spíš o udržení, chtěl jsem si zkusit, jaké to je bojovat o titul. Věděl jsem, že Sparta v posledních letech marně naháněla Plzeň a Slavii, ale právě to mě lákalo: dokázat, že tentokrát bude titul na Letné.

Jak těžké bylo zvyknout si na českou ligu?

Docela snadné. Kluci v kabině mi hodně pomohli, to samé trenéři. Trochu jsme se znali, věděl jsem, co od nich čekat, pomohlo, že jsme všichni Dánové. Když se kluci v šatně baví česky, nerozumím ani slovo, ale hlavní bylo, že mě přijali a snažili se mi pomoct.

Štve vás, že jste poslední zápas nezvládli výsledkově?

Jo, to mě mrzí dost. Dali jsme si za cíl, že chceme mít víc bodů než Slavia, což se nepovedlo, máme stejně. Škoda, první poločas jsme nehráli špatně, měli jsme dát gól... Ale co se dá dělat, teď už na tom nesejde. Hlavní je, že máme titul.

Jak těžké bylo koncentrovat se na zápas po třídenních oslavách?

V tom problém nebyl. Nechyběla nám motivace, chtěli jsme jít za vítězstvím, v první půli to určitě bylo vidět. Možná chybělo i trochu štěstí, abychom urvali aspoň remízu.

Co byste rád zažil v příští sezoně?

To samé, co teď. Zase vyhrát titul, třeba i pohár... A zahrát si v Evropě, ideálně v Lize mistrů. Když to nevyjde, tak ve skupině Evropské nebo Konferenční ligy.