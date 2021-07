V Salcburku šanci neviděl. Mladík Svoboda věří, že v Karviné si zahraje

„Příchod do české ligy beru jako posun, protože v rakouské lize, v Red Bullu (Salcburk) bylo těžké se prosadit. Je tam hodně útočníků,“ řekl 19letý Svoboda. Dodal, že v Salcburku, kde prošel mládežnickou akademií, by měl těžkou cestu do sestavy. „Seděl bych na lavičce a tady mám šanci hrát. Doufám, že se prosadím. Proto jsem tady.“

Antonín Svoboda (vlevo) a Adam Stejskal.

Do rakouského klubu šel coby velký talent. Opravdu neměl naději hrát? „Konkurence je extrémní. Jsou tam fotbalisté z celého světa, z Afriky, Brazílie, odevšad. Chodí tam nejlepší mladí hráči, je to nabité a až do áčka se dostane málokdo.“

O návratu do mateřské Zbrojovky Brno neuvažoval. „Z první ligy sestoupila, čímž to bylo dané,“ podotkl.

Měl i jiné nabídky než z Karviné? „Z české ligy hodně, ale s manažerem jsme usoudili, že Karviná bude nejlepší volba, ať už tím, jaký je tu trenér, a také s ohledem na způsob hry. A podstatná byla i naděje, že budu hrát.“

Karvinský trenér Jozef Weber řekl, že Antonín Svoboda je přesně tím typem útočníka, jehož hledali k Michalu Papadopulosovi, který by měl být jakýmsi jeho mentorem.

„Michal je takový můj vzor,“ přiznal Svoboda. „Už jako malý jsem ho sledoval. Vím, že byl i v Arsenalu, což je můj vysněný klub. Určitě se od něj snažím něco naučit. Věřím, že mi pomůže.“

Setkat se s Papadopulosem v jednom týmu je podle Svobody super. „Je to jeden z nejlepších útočníků,“ ocenil zkušenějšího spoluhráče. „Mohu si od něj vzít především zkušenosti, které nabral po všech svých angažmá. Ale vlastně všechno.“

Trenér nevyloučil, že by někdy mohli nastoupit v útoku i společně, ale spíše bude muset Svoboda ostříleného spoluhráče ze sestavy vytlačit, aby si zahrál... „Uvidíme, jak to půjde,“ usmál se Svoboda. „Bude záležet na tom, jak to trenér vymyslí. Ale na tréninku hrajeme i vedle sebe.“

Michal Papadopulos potvrdil, že nejen Antonín Svoboda, ale i další mladíci v útoku vypadají velice dobře. „Ale na konkurenci jsem zvyklý celý život,“ uvedl. „Naši mladí hráči mají perspektivu, pokud budou šlapat jako dosud. Důležité je, že jsou učenliví.“