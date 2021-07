V Karviné trnuli, ale Papadopulos zůstal: A už je zbytečné se v tom patlat

„Když se zprávy o možném Michalově odchodu objevily, zatrnulo mi. Týden jsem byl nervózní,“ přiznal karvinský trenér Jozef Weber. „Nedovedl jsem si představit, že by Papin odešel. Jak jsem ho během jara poznal fotbalově i lidsky, byl bych jeho ztrátou moc zklamaný. Baník je těžký soupeř, takže jsem rád, že zůstal.“

Karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk podotkl, že Papadopulos je pro tým důležitý nejen na hřišti, ale i v kabině. „Proto mě těší, že nejméně ještě tuto sezonu tady zůstane a bude důležitým článkem kolektivu. V šatně odvádí dobrou práci i pro trenéra,“ uvedl Vlk.

„Už je zbytečné se patlat v tom, jestli byl o mě zájem jinde a zda jsem mohl odejít. Jsem v Karviné. Těším se na novou sezonu a dál bych to neřešil,“ prohlásil karvinský kapitán.

Právě kapitánská páska a zodpovědnost, kterou k týmu cítí, ho v klubu udržela. „Nechtěl jsem odejít od rozdělané práce,“ řekl.

Přitom před rokem, než dostal karvinskou nabídku, zvažoval konec kariéry. „V Karviné jsem si ale začal fotbal znovu užívat,“ usmál se.

Mladíci vytvářejí silnou konkurenci

Stále však musí pořádně makat. Konkurenci mu vytvářejí především mladí útočníci Antonín Svoboda, Matěj Jurásek a Kasper Zych. „Kasper byl nejlepší střelec přípravy a Papina dostává pod tlak...“ upozornil trenér Weber. „Ale tak to má být. Mladí musejí těm starším konkurovat.“

Pardubice vs. Karviná Online reportáž v sobotu od 16 hodin

Papadopulos potvrdil, že mladíci vypadali v přípravě velice dobře. „Ale na konkurenci jsem zvyklý celý život,“ uvedl. „Naši mladí hráči mají perspektivu, pokud budou šlapat jako dosud.“

Weber si po minulé sezoně přál získat nadějného útočníka typologicky podobného Papadopulosovi, aby se od něj mohl učit. A tím je Antonín Svoboda, odchovanec Zbrojovky Brno, jenž ale působil v Salcburku.

„Nejen Tonda, ale i další kluci jsou učenliví, poslouchají rady, mají k tomu dobrý přístup, ale uvidíme, jak to bude vypadat v sezoně,“ řekl Papadopulos.

Fotbalisté Karviné se radují z gólu, který vstřelil Michal Papadopulos.

Mohl by v útoku nastoupit třeba i společně se Svobodou, když jsou si podobní? „To je věc trenéra, uvidíme, jak sestavu namíchá,“ odpověděl Papadopulos. „Na něm, ale i na našem soupeři bude záležet složení mužstva. Kvalitu máme a věřím, že i mladíci se budou posouvat.“

Papadopulos připustil, že ho v klubu udrželo i to, že mužstvo zůstalo téměř pohromadě. „To bylo pro mě důležité, když jsme podepisoval novou smlouvu, protože v minulé sezoně jsme měli slušný kádr.“

V 25členném karvinském kádru je dvanáct cizinců, nejvíce ze všech mužstev ligy. „Tak to jsem ani nevěděl,“ přiznal Papadopulos. „Dlouho jsem ale byl v zahraničí, takže mi to ani nepřijde, nevnímám to.“

Ve velkém počtu zahraničních fotbalistů žádný problém nevidí. „Kluci se učí česky. K tomu máme hodně Slováků (tři) a ty beru jako naše. A to platí i o Kasperovi, což je Polák, navíc karvinský odchovanec, je tu od akademie a bydlí kousek.“

Nadstavba se útočníkovi nelíbí

Michal Papadopulos by uvítal, kdyby se tým v lize znovu posunul o stupeň výše. „Důležitá je sehranost, přičemž se náš kádr změnil jen minimálně. K tomu už nějakou dobu známe trenéra, víme, co vyžaduje. Takže jako hráč si dávám za cíl, aby nadcházející sezona byla lepší než minulá.“

Kouč Weber si přeje probít se do nadstavbové skupiny o sedmé až desáté místo. Je to reálné? „Nechci spekulovat,“ řekl Papadopulos. „Pro mě je důležité, abychom skončili výše než letos, kdy jsme byli dvanáctí. Pokud budeme jedenáctí, budeme na tom zase lépe a o to jde.“

Zkušený útočník přiznává, že se mu podoba první ligy se třemi nadstavbovými skupinami nelíbí. „Ale jsem hráč, jsem tady od toho, abych hrál. Lepší by bylo hrát s osmnácti týmy doma a venku, to by bylo nejspravedlivější, ale na mém názoru nesejde. Je jedno, jestli budeme hrát tří kolově, nebo čtyřkolově...“

Pivo už není

Michal Papadopulos v minulé sezoně prokázal, že patří k čestným fotbalistům, když v utkání se Zlínem přiznal teč, po níž dal gól z postavení mimo hru, což neodhalilo ani video. Karvinští přitom prohráli 0:2.

Jako cenu fair play si od Rodinného pivovaru Bernard, který takové činy oceňuje, vysloužil pivo na rok zdarma. Jak toho využívá? „Pivo už není,“ usmál se. „Porozdával jsem ho známým a rodině. Neříkám, že si pivo občas nedám, ale s mírou.“

Trenér Weber útočníka popíchl, zda se nějaké pivo objevilo i v kabině. „Něco jsem přinesl po jednom vítězném utkání...“