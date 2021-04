Kazit Slavii oslavy? Takovou mentalitu nemám, tvrdí plzeňský Guľa

Tentokrát ale s velkým rozdílem. Jestliže tehdy mohla Plzeň ještě červenobílý celek o mistrovské vavříny hypoteticky přímo obrat, teď by byli Západočeši vděční za pohárové příčky. A podobnou situaci, kdy by se až do závěrečných kol třásli o postup do evropských předkol, nepamatují. Na Slavii potřebují nutně bodovat. Nebo ideálně zvítězit, jenže to se jim ve větším z vršovických stadionů nepovedlo proti úřadujícímu šampionovi už dlouhých sedm let.



Hlavním zájmem Viktorie je tak poskočit do elitní čtyřky, na odložení mistrovského křepčení Slavie jí zas ani tak moc nesejde. Nehledě na to, že by Pražané stejně trofej nedostali. K případnému předání totiž dojde až po posledním domácím zápase. Slavia navíc bude mít titul jistý i v případě, že Sparta o pár hodin dřív neporazí Liberec.

„Moje mentalita není o tom, abych někomu něco kazil. Nechci kazit fotbal nebo někomu radost. Jsem nastavený tak, abychom připravili mužstvo na nejbližší zápas. S tím do toho půjdeme a rozdáme si to ‚face to face‘. Uděláme všechno proto, abychom zápas vyhráli,“ sdělil po středečním vítězném zápase nad Teplicemi (1:0) plzeňský kouč Adrian Guľa.

Právě postup do pohárového finále vlil Viktorii do žil další energii. S nabitým programem se zatím vypořádává dobře, přestože její marodka je stále celkem početná. Proti Severočechům chyběl třeba matador David Limberský, jehož případná absence by byla v nedělním šlágru hodně bolestivá.

„S Davidem se ještě uvidí. Budeme muset počkat, jak se to bude vyvíjet,“ pronesl Guľa.

Pozitivní zprávou je ale stav dlouhodobých rekonvalescentů, kteří se pomalu vracejí do akce. Že by snad nastoupili už na Slavii, se spíš však čekat nedá. „Je super, že se nám do stoprocentního tréninku vrací Čermák i Hejda, stejně tak Kayamba,“ uvedl.

Na pořádný oddych si musí Západočeši ještě počkat, od začátku dubna neměli mezi střetnutími delší než čtyřdenní pauzu.„Náš soupeř ale hrál zápas v podobné době, má za sebou náročné věci. V takových utkáních rozhoduje ta ambice, chuť. Věřím, že je to tak prestižní utkání, že se dokážeme vyždímat naplno,“ řekl slovenský kouč.