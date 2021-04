Cesta do fotbalové Evropy: pro Plzeň je výhodnější jít přes pohár

S nejvyšší pravděpodobností jí však bude k pohárům stačit i páté místo v ligové soutěži. Proč? Pokud by totiž nevyhrála MOL Cup, zvedne trofej nad hlavu jeden z pražských klubů - Sparta, nebo Slavia.

Slavia už má na dosah ligový titul, tím pádem účast v předkolech Ligy mistrů, a Sparta by musela předvést velký zkrat, aby z elitní ligové čtyřky vypadla.

Ať tedy vyhraje pohár kdokoliv, kdo se umístí do čtvrtého místa, připadne účast v Konferenční lize pátému celku nejvyšší české soutěže. Ano, čtete správně, Konferenční lize. Od nové sezony totiž UEFA přichází se třetí evropskou soutěží.

Češi tedy pro nadcházející ročník vyšlou do pohárů pět celků: dva do předkol Ligy mistrů, jednoho do Evropské ligy a dva právě do Konferenční ligy.

Nová soutěž na prestiž Ligu mistrů přílišný efekt mít nebude, zato Evropská liga se rázem stává mnohem atraktivnější. Vždyť od sezony 2022/2023 už do ní ani přímá kvalifikace z české ligy nebude možná, pouze skrze vypadnutí z Ligy mistrů, její krásnější a movitější sestřičky. Jak kluby přijmou Konferenční ligu, je zatím s otazníkem.

Evropská liga je tedy nyní pro Viktorii hlavním cílem. Pokud vyhraje MOL Cup, má kvalifikaci do třetího předkola jistou. Ta na ni ovšem může připadnout i v případě, když v lize skončí třetí a vítěz poháru skončí v tabulce před ní.

Nejhorší možný scénář pro Západočechy? Porážka v pohárovém finále a šestá nebo horší příčka v konečném účtování Fortuna ligy. To by znamenalo, že se v Doosan Areně evropské bitvy v příští sezoně hrát nebudou. A to by bylo pro Viktorii pořádné zklamání.